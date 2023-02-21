В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты
В конгрессе США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности, сообщили РИА Новости в офисе законодателя.
Инициатива, имеющая мало шансов на успех, появилась на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок, несмотря на опровергаемые медиками слухи о его нездоровье.
"Это должен быть вопрос, консолидирующий людей вне зависимости от партийной принадлежности. Американский народ заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность нашей страны, компетентны в ментальном плане", - сказал Десжарлаис, которого цитирует его офис.
Изменение конституции США возможно только с одобрения двух третей обеих палат конгресса или с санкции национального собрания, созываемого по представлению двух третей легислатур американских штатов.
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Ранее во вторник за обязательное медицинское освидетельствование кандидатов на предмет умственной полноценности выступил экс-президент США Дональд Трамп, который собирается вновь баллотироваться в 2024 году.
Байден на прошлой неделе прошел ежегодную диспансеризацию, по итогам которой врач Белого дома Кевин О'Коннор назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.
Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в ответ обвинил администрацию США в сокрытии правды о психическом здоровье Байдена.