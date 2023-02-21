https://ria.ru/20230221/kandidaty-1853565319.html

В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты

В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.02.2023

В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты

Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:33

2023-02-21T22:33

2023-02-21T22:33

в мире

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джо байден

конгресс сша

дональд трамп

ронни джексон

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности, сообщили РИА Новости в офисе законодателя. Инициатива, имеющая мало шансов на успех, появилась на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок, несмотря на опровергаемые медиками слухи о его нездоровье. Изменение конституции США возможно только с одобрения двух третей обеих палат конгресса или с санкции национального собрания, созываемого по представлению двух третей легислатур американских штатов. Ранее во вторник за обязательное медицинское освидетельствование кандидатов на предмет умственной полноценности выступил экс-президент США Дональд Трамп, который собирается вновь баллотироваться в 2024 году. Байден на прошлой неделе прошел ежегодную диспансеризацию, по итогам которой врач Белого дома Кевин О'Коннор назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту. Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в ответ обвинил администрацию США в сокрытии правды о психическом здоровье Байдена.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850475040.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850700131.html

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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, ронни джексон