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В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.02.2023
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В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты
В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.02.2023
В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты
Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:33
2023-02-21T22:33
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
дональд трамп
ронни джексон
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности, сообщили РИА Новости в офисе законодателя. Инициатива, имеющая мало шансов на успех, появилась на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок, несмотря на опровергаемые медиками слухи о его нездоровье. Изменение конституции США возможно только с одобрения двух третей обеих палат конгресса или с санкции национального собрания, созываемого по представлению двух третей легислатур американских штатов. Ранее во вторник за обязательное медицинское освидетельствование кандидатов на предмет умственной полноценности выступил экс-президент США Дональд Трамп, который собирается вновь баллотироваться в 2024 году. Байден на прошлой неделе прошел ежегодную диспансеризацию, по итогам которой врач Белого дома Кевин О'Коннор назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту. Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в ответ обвинил администрацию США в сокрытии правды о психическом здоровье Байдена.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850475040.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, ронни джексон
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США, Дональд Трамп, Ронни Джексон
22:33 21.02.2023
 
В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты

В конгрессе США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию с тем, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности, сообщили РИА Новости в офисе законодателя.
Инициатива, имеющая мало шансов на успех, появилась на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок, несмотря на опровергаемые медиками слухи о его нездоровье.
"Это должен быть вопрос, консолидирующий людей вне зависимости от партийной принадлежности. Американский народ заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность нашей страны, компетентны в ментальном плане", - сказал Десжарлаис, которого цитирует его офис.
Изменение конституции США возможно только с одобрения двух третей обеих палат конгресса или с санкции национального собрания, созываемого по представлению двух третей легислатур американских штатов.
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Ранее во вторник за обязательное медицинское освидетельствование кандидатов на предмет умственной полноценности выступил экс-президент США Дональд Трамп, который собирается вновь баллотироваться в 2024 году.
Байден на прошлой неделе прошел ежегодную диспансеризацию, по итогам которой врач Белого дома Кевин О'Коннор назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.
Экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в ответ обвинил администрацию США в сокрытии правды о психическом здоровье Байдена.
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