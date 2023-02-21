07:02 21.02.2023 (обновлено: 10:10 21.02.2023)
СМИ: правительство одобрило отказ от уголовных дел при оплате пеней
"Коммерсантъ": правительство одобрило отказ от уголовных дел при оплате налоговой недоимки
Дом правительства России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью оплатил налоговые недоимки и пени, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.
"Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила поправки к Уголовному кодексу (УК), направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов. Как ожидается, кабинет министров должен утвердить его уже в среду на ближайшем заседании, после чего законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом "Ъ" сообщил источник в правительстве", — говорится в статье.
Как пишет издание, поправки обязывают компетентные органы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении, если предприниматель вышел из тени и исполнил все свои налоговые обязательства.
Также, по данным газеты, должны сократиться сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов — с десяти до шести лет.
В начале февраля прошлого года руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева затронула соответствующую проблему на встрече с президентом Владимиром Путиным. В апреле Путин поручил правительству, Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, администрации президента при участии "Деловой России" проработать этот вопрос.