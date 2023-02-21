https://ria.ru/20230221/kabmin-1853316078.html

СМИ: правительство одобрило отказ от уголовных дел при оплате пеней

СМИ: правительство одобрило отказ от уголовных дел при оплате пеней - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ: правительство одобрило отказ от уголовных дел при оплате пеней

Правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:02

2023-02-21T07:02

2023-02-21T10:10

экономика

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владимир путин

деловая россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью оплатил налоговые недоимки и пени, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве. Как пишет издание, поправки обязывают компетентные органы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении, если предприниматель вышел из тени и исполнил все свои налоговые обязательства. Также, по данным газеты, должны сократиться сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов — с десяти до шести лет. В начале февраля прошлого года руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева затронула соответствующую проблему на встрече с президентом Владимиром Путиным. В апреле Путин поручил правительству, Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, администрации президента при участии "Деловой России" проработать этот вопрос.

https://realty.ria.ru/20230216/stroitelstvo-1852334190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, деловая россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф