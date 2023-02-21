Рейтинг@Mail.ru
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/izvrascheniya-1853384665.html
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни - РИА Новости, 21.02.2023
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:34
2023-02-21T12:47
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
запад
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853380364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6c3c2df1fd74cd35461c3e2f5acaaba.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж.
https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853380364_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_04b7e7112334d9eee1f86f1ebc567dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, запад, россия, в мире
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Запад, Россия, В мире
12:34 21.02.2023 (обновлено: 12:47 21.02.2023)
 
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни

Путин осудил Запад за объявление извращений, включая педофилию, нормой жизни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж.
Ученики в средней школе в США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:00
Американская медицина прописывает ЛГБТ-террор
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинЗападРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала