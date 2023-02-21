https://ria.ru/20230221/izvrascheniya-1853384665.html
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни - РИА Новости, 21.02.2023
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:34
2023-02-21T12:34
2023-02-21T12:47
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
запад
россия
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж.
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, запад, россия, в мире
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Запад, Россия, В мире
12:34 21.02.2023 (обновлено: 12:47 21.02.2023)
Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни
Путин осудил Запад за объявление извращений, включая педофилию, нормой жизни