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Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни

Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни - РИА Новости, 21.02.2023

Путин осудил Запад за объявление извращений нормой жизни

Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:34

2023-02-21T12:34

2023-02-21T12:47

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

запад

россия

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж.

https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, запад, россия, в мире