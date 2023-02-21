https://ria.ru/20230221/italiya-1853350185.html

"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России

"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России - РИА Новости, 21.02.2023

"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России

Власти Италии допускают возможность отправки на Украину ракет более дальнего радиуса действия, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:02

2023-02-21T11:02

2023-02-21T11:34

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италия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Италии допускают возможность отправки на Украину ракет более дальнего радиуса действия, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами."Скептически относясь к возможности отправки Римом истребителей, источники говорят о новой партии беспилотников — "рынок которых находится где-то между военным и гражданским" — и не исключают поставки "ракет дальнего радиуса действия". Вот это поворот, если подтвердится", — заявили журналисты.При этом авторы статьи подчеркнули, что из Италии поступает также помощь, которую "нельзя увидеть" — разрешение обучать украинских военных.Ранее главы правительств Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину, об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с итальянской коллегой Джорджей Мелони.

https://ria.ru/20230221/litva-1853323031.html

https://ria.ru/20230221/germaniya-1853333822.html

италия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, италия, украина, россия, джорджа мелони, нато