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"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России - РИА Новости, 21.02.2023
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"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России
"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России - РИА Новости, 21.02.2023
"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России
Власти Италии допускают возможность отправки на Украину ракет более дальнего радиуса действия, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные... РИА Новости, 21.02.2023
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в мире
италия
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джорджа мелони
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Италии допускают возможность отправки на Украину ракет более дальнего радиуса действия, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами."Скептически относясь к возможности отправки Римом истребителей, источники говорят о новой партии беспилотников — "рынок которых находится где-то между военным и гражданским" — и не исключают поставки "ракет дальнего радиуса действия". Вот это поворот, если подтвердится", — заявили журналисты.При этом авторы статьи подчеркнули, что из Италии поступает также помощь, которую "нельзя увидеть" — разрешение обучать украинских военных.Ранее главы правительств Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину, об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с итальянской коллегой Джорджей Мелони.
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в мире, италия, украина, россия, джорджа мелони, нато
В мире, Италия, Украина, Россия, Джорджа Мелони, НАТО
11:02 21.02.2023 (обновлено: 11:34 21.02.2023)
 
"Вот это поворот": Италия запланировала дерзкий шаг против России

Corriere della Sera: Италия допустила отправку Зеленскому ракет дальнего радиуса действия

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Италии допускают возможность отправки на Украину ракет более дальнего радиуса действия, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, седьмой пакет военной помощи Италии киевскому режиму сейчас обсуждается с западными партнерами.
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"Скептически относясь к возможности отправки Римом истребителей, источники говорят о новой партии беспилотников — "рынок которых находится где-то между военным и гражданским" — и не исключают поставки "ракет дальнего радиуса действия". Вот это поворот, если подтвердится", — заявили журналисты.
При этом авторы статьи подчеркнули, что из Италии поступает также помощь, которую "нельзя увидеть" — разрешение обучать украинских военных.

"Украинским подразделениям предоставлен "каталог" курсов: по одному для каждой системы вооружения. Поскольку это очень сложные инструменты, необходимо "приобрести навыки и быстроту в их использовании", сообщает Минобороны. Другие страны НАТО также используют эту модель: они предоставляют "каталог" военным в Киеве и назначают различных инструкторов в зависимости от боевой техники. И этого достаточно, чтобы понять, что конфликт обречен на длительное продолжение", — пояснило издание.

Ранее главы правительств Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину, об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с итальянской коллегой Джорджей Мелони.
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