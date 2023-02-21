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Глава МИД Италии оценил возможность отправки боевых самолетов Киеву - РИА Новости, 21.02.2023
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Глава МИД Италии оценил возможность отправки боевых самолетов Киеву
Глава МИД Италии оценил возможность отправки боевых самолетов Киеву - РИА Новости, 21.02.2023
Глава МИД Италии оценил возможность отправки боевых самолетов Киеву
Отправка итальянских боевых самолетов Украине является практически невозможной, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:39
2023-02-21T10:39
в мире
украина
италия
россия
антонио таяни
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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РИМ, 21 фев – РИА Новости. Отправка итальянских боевых самолетов Украине является практически невозможной, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Накануне la Repubblica со ссылкой на источники написала, что Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов старых моделей, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, так как Италия не будет брать на себя инициативу в этом вопросе. "Мы еще не говорили об этом, но в этом случае придется координироваться с союзниками, понимать, какие самолеты они пришлют, потому что нет смысла поставлять украинцам разные модели, потом есть проблема обучения пилотов. Короче говоря, мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", - заявил Таяни в интервью газете la Stampa. Говоря о недостатке западных боеприпасов у украинских военных, вице-премьер Италии заявил, что на европейском уровне рассматривается "возможность совместных подрядов" по аналогии с производством вакцин от коронавирусной инфекции. Таяни также отметил, что после одобрения шестого пакета военной помощи Киеву поставка системы ПВО Samp/T в сотрудничестве с французской стороны произойдет в течение нескольких недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html
https://ria.ru/20230219/f-16-1852917935.html
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в мире, украина, италия, россия, антонио таяни, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Италия, Россия, Антонио Таяни, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
10:39 21.02.2023
 
Глава МИД Италии оценил возможность отправки боевых самолетов Киеву

Глава МИД Италии Таяни назвал "почти невозможной" отправку боевых самолетов Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 21 фев – РИА Новости. Отправка итальянских боевых самолетов Украине является практически невозможной, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Накануне la Repubblica со ссылкой на источники написала, что Италия может предоставить Украине до пяти боевых самолетов старых моделей, однако поставки последуют только после аналогичных шагов европейских союзников, так как Италия не будет брать на себя инициативу в этом вопросе.
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Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Италия может передать Украине боевые самолеты
"Мы еще не говорили об этом, но в этом случае придется координироваться с союзниками, понимать, какие самолеты они пришлют, потому что нет смысла поставлять украинцам разные модели, потом есть проблема обучения пилотов. Короче говоря, мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", - заявил Таяни в интервью газете la Stampa.
Говоря о недостатке западных боеприпасов у украинских военных, вице-премьер Италии заявил, что на европейском уровне рассматривается "возможность совместных подрядов" по аналогии с производством вакцин от коронавирусной инфекции.
Таяни также отметил, что после одобрения шестого пакета военной помощи Киеву поставка системы ПВО Samp/T в сотрудничестве с французской стороны произойдет в течение нескольких недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 01:24
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В миреУкраинаИталияРоссияАнтонио ТаяниСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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