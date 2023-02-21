https://ria.ru/20230221/investitsii-1853403245.html

Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан

Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:05

2023-02-21T13:05

2023-02-21T13:18

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников."Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны... Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе, от возможного банкротства финансовых посредников", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html

россия

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2023

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экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин