https://ria.ru/20230221/investitsii-1853403245.html
Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан
Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:05
2023-02-21T13:05
2023-02-21T13:18
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников."Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны... Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе, от возможного банкротства финансовых посредников", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
Материал дополняется
13:05 21.02.2023 (обновлено: 13:18 21.02.2023)
Путин призвал защитить инвестиционные вложения граждан
Путин: надо защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства посредников