https://ria.ru/20230221/indiya-1853527482.html

Ситуация на Украине не повлияла на отношения с Россией, заявили в МИД Индии

Ситуация на Украине не повлияла на отношения с Россией, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 21.02.2023

Ситуация на Украине не повлияла на отношения с Россией, заявили в МИД Индии

Ситуация на Украине не повлияла на отношения Индии и России, заявил во вторник глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:33

2023-02-21T18:33

2023-02-21T18:33

россия

украина

индия

нарендра моди

владимир путин

субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине не повлияла на отношения Индии и России, заявил во вторник глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар. "Наши отношения с Россией, я думаю, были необычайно стабильными. Они прошли через все потрясения в мировой политике", - сказал Джайшанкар в интервью агентству ANI, отвечая на вопрос, повлиял ли кризис на Украине на отношения премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина и в целом на связи двух стран. Он отметил, что Нью-Дели поддерживает хорошие отношения с США и странами Запада, но отношения Индии с Россией не ухудшились. "Да, у нас очень хорошие отношения с США, вообще с Западом. Я не думаю, что у нас есть какие-то причины оправдываться по этому поводу. Я думаю, что это национальный интерес. На самом деле, если вы посмотрите на большие перемены в мире, то, что очень активно происходило, особенно в последнее десятилетие, пожалуйста, обратите внимание на то, насколько устойчивыми остаются наши отношения с Россией. Так что я уж точно не стану утверждать, что наши отношения с Россией за эти годы стали хуже", - отметил он.

https://ria.ru/20230221/moskva-1853316539.html

https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html

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россия, украина, индия, нарендра моди, владимир путин, субраманиам джайшанкар