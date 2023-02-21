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Евраев: решения Путина дадут дополнительный импульс развитию регионов
Евраев: решения Путина дадут дополнительный импульс развитию регионов - РИА Новости, 21.02.2023
Евраев: решения Путина дадут дополнительный импульс развитию регионов
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было емким, конкретным и очень содержательным, а принятые на федеральном уровне решения дадут... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:53
2023-02-21T18:53
2023-02-21T18:53
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было емким, конкретным и очень содержательным, а принятые на федеральном уровне решения дадут дополнительный импульс развитию регионов, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Во вторник президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. "Емкое, конкретное и очень содержательное послание Владимира Владимировича Путина… Глава государства обозначил основные задачи, на которых необходимо сосредоточить общие усилия. Все они являются залогом социально-экономического благополучия страны. Принято очень много решений на федеральном уровне, которые дадут дополнительный импульс развитию регионов. Это и возможность льготной ипотеки для сотрудников, которые работают на оборонных предприятиях, и решения в области ЖКХ, здравоохранения, и повышение минимального размера оплаты труда", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул важность того, что появится возможность использовать на национальные проекты средства, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты. "Эти средства пойдут на проекты по развитию социальной инфраструктуры, ремонту дорог, общественных территорий и решение других важных вопросов. Это как раз те самые сферы, проблемы в которых больше всего волнуют людей. Все это положительно скажется на уровне и качестве жизни в регионе", - заявил Михаил Евраев. Он отметил, что по реализации нацпроектов Ярославская область всегда старается идти с опережением. По словам губернатора, в экономике Ярославской области развивается как оборонный сектор, так и гражданский. На ряде предприятий, отметил он, объемы производства выросли в несколько раз. В частности, в пять раз увеличил выпуск продукции радиозавод. "Ярославские производители заполняют освобождаемые ниши. Со стороны правительства региона продолжим делать все, чтобы развивались и промышленность, и строительство, и агропромышленный сектор, и туризм. От этого зависят появление новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни, улучшение социальной инфраструктуры в регионе", - подчеркнул губернатор.
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экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Евраев: решения Путина дадут дополнительный импульс развитию регионов
Губернатор Евраев: решения Путина дадут дополнительный импульс развитию регионов
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было емким, конкретным и очень содержательным, а принятые на федеральном уровне решения дадут дополнительный импульс развитию регионов, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Во вторник президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.
"Емкое, конкретное и очень содержательное послание Владимира Владимировича Путина… Глава государства обозначил основные задачи, на которых необходимо сосредоточить общие усилия. Все они являются залогом социально-экономического благополучия страны. Принято очень много решений на федеральном уровне, которые дадут дополнительный импульс развитию регионов. Это и возможность льготной ипотеки для сотрудников, которые работают на оборонных предприятиях, и решения в области ЖКХ, здравоохранения, и повышение минимального размера оплаты труда", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул важность того, что появится возможность использовать на национальные проекты средства, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты.
"Эти средства пойдут на проекты по развитию социальной инфраструктуры, ремонту дорог, общественных территорий и решение других важных вопросов. Это как раз те самые сферы, проблемы в которых больше всего волнуют людей. Все это положительно скажется на уровне и качестве жизни в регионе", - заявил Михаил Евраев. Он отметил, что по реализации нацпроектов Ярославская область всегда старается идти с опережением.
По словам губернатора, в экономике Ярославской области развивается как оборонный сектор, так и гражданский. На ряде предприятий, отметил он, объемы производства выросли в несколько раз. В частности, в пять раз увеличил выпуск продукции радиозавод.
"Ярославские производители заполняют освобождаемые ниши. Со стороны правительства региона продолжим делать все, чтобы развивались и промышленность, и строительство, и агропромышленный сектор, и туризм. От этого зависят появление новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни, улучшение социальной инфраструктуры в регионе", - подчеркнул губернатор.