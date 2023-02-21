https://ria.ru/20230221/gruzovik-1853320191.html
"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"
"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 21.02.2023
"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"
Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили журналистам в "Роскосмосе". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:13
2023-02-21T08:13
2023-02-21T10:41
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили журналистам в "Роскосмосе". Такие выводы сделали на основе кадров, снятых космонавтами после отстыковки грузовика 18 февраля. Снимки показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. "На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", — добавили в "Роскосмосе". Позднее "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Согласно данным, приведенным в Telegram-канале госкорпорации, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре составило примерно 12 миллиметров, в то время как аналогичное повреждение у "Союза" не превышало по размерам 0,8 миллиметра.За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. Пятнадцатого декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана — не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нем вернется экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" спустят на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле — грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следов каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
https://ria.ru/20230220/kosmos-1853052725.html
https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html
https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), мс-21
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС), МС-21
08:13 21.02.2023 (обновлено: 10:41 21.02.2023)
"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"
"Роскосмос": космический грузовик "Прогресс МС-21" был поврежден внешним воздействием
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили журналистам в "Роскосмосе
".
"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в "Роскосмос"), "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", — уточнили в госкорпорации.
Такие выводы сделали на основе кадров, снятых космонавтами после отстыковки грузовика 18 февраля. Снимки показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.
"На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур
, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", — добавили в "Роскосмосе".
Позднее "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Согласно данным, приведенным в Telegram-канале госкорпорации, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре составило примерно 12 миллиметров, в то время как аналогичное повреждение у "Союза" не превышало по размерам 0,8 миллиметра.
За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. Пятнадцатого декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана — не 16 марта, а 20 февраля.
Планируется, что на нем вернется экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" спустят на Землю
без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля.
Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле — грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следов каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.