https://ria.ru/20230221/gruzovik-1853320191.html

"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"

"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 21.02.2023

"Роскосмос" назвал причину повреждения на "Прогрессе МС-21"

Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили журналистам в "Роскосмосе". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:13

2023-02-21T08:13

2023-02-21T10:41

наука

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мс-21

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили журналистам в "Роскосмосе". Такие выводы сделали на основе кадров, снятых космонавтами после отстыковки грузовика 18 февраля. Снимки показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. "На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", — добавили в "Роскосмосе". Позднее "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Согласно данным, приведенным в Telegram-канале госкорпорации, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре составило примерно 12 миллиметров, в то время как аналогичное повреждение у "Союза" не превышало по размерам 0,8 миллиметра.За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. Пятнадцатого декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". Следующий корабль "Союз МС-23" решили отправить к станции в беспилотном режиме, да еще и чуть раньше плана — не 16 марта, а 20 февраля. Планируется, что на нем вернется экипаж неисправного корабля из двух россиян и одного американца. "Союз МС-22" спустят на Землю без экипажа в конце марта 2023 года после прибытия нового корабля. Одиннадцатого февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле — грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах. После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следов каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.

https://ria.ru/20230220/kosmos-1853052725.html

https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), мс-21