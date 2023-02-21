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Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
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Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье
Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье - РИА Новости, 21.02.2023
Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье
Субъекты Дальневосточного федерального округа должны активнее наращивать гостиничный фонд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на всероссийском... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:20
2023-02-21T15:20
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
дмитрий чернышенко
россия
приморский край
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Субъекты Дальневосточного федерального округа должны активнее наращивать гостиничный фонд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на всероссийском туристическом форуме "Дальний Восток — зима открытий". "В 2022 году Бурятии, Камчатскому и Приморскому краю было выделено 700 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство более 500 модульных некапитальных средств размещения. В этом году на эту меру поддержки тоже запланированы бюджетные средства", — сказал он, попросив субъекты активнее участвовать в отборе заявок и наращивать классифицированный номерной фонд. Чернышенко отметил, что в 2022-м турпоток на Дальний Восток серьезно вырос. По словам вице-премьера, ожидается, что в этом году он достигнет допандемийных показателей. Вице-премьер также сообщил о реализации корпорацией "Туризм.рф" вместе с инвесторами масштабных проектов. Это курорт "Три Вулкана" в Камчатском крае и строительство гостиничных комплексов в Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморье и Магаданской области. "Рассчитываем, что все объекты введут в эксплуатацию строго по графику", — подчеркнул вице-премьер. Чернышенко также рассказал, что в 2023 году выделено более 400 миллионов рублей на региональные программы по проектированию туристского кода города во Владивостоке и Улан-Удэ.
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туризм, новости - туризм, дальний восток, дмитрий чернышенко, россия, приморский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Дмитрий Чернышенко, Россия, Приморский край
15:20 21.02.2023
 
Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал наращивать гостиничный фонд на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Субъекты Дальневосточного федерального округа должны активнее наращивать гостиничный фонд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на всероссийском туристическом форуме "Дальний Восток — зима открытий".
"В 2022 году Бурятии, Камчатскому и Приморскому краю было выделено 700 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство более 500 модульных некапитальных средств размещения. В этом году на эту меру поддержки тоже запланированы бюджетные средства", — сказал он, попросив субъекты активнее участвовать в отборе заявок и наращивать классифицированный номерной фонд.
Чернышенко отметил, что в 2022-м турпоток на Дальний Восток серьезно вырос. По словам вице-премьера, ожидается, что в этом году он достигнет допандемийных показателей.
Вице-премьер также сообщил о реализации корпорацией "Туризм.рф" вместе с инвесторами масштабных проектов. Это курорт "Три Вулкана" в Камчатском крае и строительство гостиничных комплексов в Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморье и Магаданской области. "Рассчитываем, что все объекты введут в эксплуатацию строго по графику", — подчеркнул вице-премьер.
Чернышенко также рассказал, что в 2023 году выделено более 400 миллионов рублей на региональные программы по проектированию туристского кода города во Владивостоке и Улан-Удэ.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДальний ВостокДмитрий ЧернышенкоРоссияПриморский край
 
 
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