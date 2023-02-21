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Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье

Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье - РИА Новости, 21.02.2023

Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье

Субъекты Дальневосточного федерального округа должны активнее наращивать гостиничный фонд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на всероссийском... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:20

2023-02-21T15:20

2023-02-21T15:20

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Субъекты Дальневосточного федерального округа должны активнее наращивать гостиничный фонд, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на всероссийском туристическом форуме "Дальний Восток — зима открытий". "В 2022 году Бурятии, Камчатскому и Приморскому краю было выделено 700 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство более 500 модульных некапитальных средств размещения. В этом году на эту меру поддержки тоже запланированы бюджетные средства", — сказал он, попросив субъекты активнее участвовать в отборе заявок и наращивать классифицированный номерной фонд. Чернышенко отметил, что в 2022-м турпоток на Дальний Восток серьезно вырос. По словам вице-премьера, ожидается, что в этом году он достигнет допандемийных показателей. Вице-премьер также сообщил о реализации корпорацией "Туризм.рф" вместе с инвесторами масштабных проектов. Это курорт "Три Вулкана" в Камчатском крае и строительство гостиничных комплексов в Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморье и Магаданской области. "Рассчитываем, что все объекты введут в эксплуатацию строго по графику", — подчеркнул вице-премьер. Чернышенко также рассказал, что в 2023 году выделено более 400 миллионов рублей на региональные программы по проектированию туристского кода города во Владивостоке и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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Мария Селиванова

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