https://ria.ru/20230221/gazifikatsiya-1853397901.html

Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин

Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин

Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для физических лиц будет действовать на постоянной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:57

2023-02-21T12:57

2023-02-21T13:13

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853396829_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2f011a6650446f9cf65c81f06fb8af89.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для физических лиц будет действовать на постоянной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Продолжим и программу бесплатной газификации, уже приняты решения распространить ее на социальные объекты - детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230219/diversifikatsiya-1852970424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, общество