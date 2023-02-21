https://ria.ru/20230221/gazifikatsiya-1853397901.html
Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин
Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин
Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для физических лиц будет действовать на постоянной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:57
2023-02-21T12:57
2023-02-21T13:13
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Программа бесплатной газификации в России будет продолжена, для физических лиц будет действовать на постоянной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Продолжим и программу бесплатной газификации, уже приняты решения распространить ее на социальные объекты - детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, общество
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Общество
12:57 21.02.2023 (обновлено: 13:13 21.02.2023)
Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил Путин
Путин: программа бесплатной газификации будет продолжена