https://ria.ru/20230221/garantii-1853376132.html

Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин

Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин

Россия получила прямой отказ от Запада по всем позициям о гарантиях безопасности, стало ясно, что угроза с каждым днем нарастала, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:17

2023-02-21T12:17

2023-02-21T12:28

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

в мире

нато

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила прямой отказ от Запада по всем позициям о гарантиях безопасности, стало ясно, что угроза с каждым днем нарастала, заявил президент РФ Владимир Путин."В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути, дела прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230211/bezopasnost-1851373029.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, в мире, нато, сша