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Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин
Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин
Россия получила прямой отказ от Запада по всем позициям о гарантиях безопасности, стало ясно, что угроза с каждым днем нарастала, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:17
2023-02-21T12:28
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
в мире
нато
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила прямой отказ от Запада по всем позициям о гарантиях безопасности, стало ясно, что угроза с каждым днем нарастала, заявил президент РФ Владимир Путин."В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути, дела прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, в мире, нато, сша
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, В мире, НАТО, США
12:17 21.02.2023 (обновлено: 12:28 21.02.2023)
 
Запад отказал России по гарантиям безопасности, заявил Путин

Путин заявил, что Запад отказал России по всем позициям о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила прямой отказ от Запада по всем позициям о гарантиях безопасности, стало ясно, что угроза с каждым днем нарастала, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути, дела прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Андрей Картаполов
11 февраля, 10:27
Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинВ миреНАТОСША
 
 
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