https://ria.ru/20230221/film-1853560162.html

В Йошкар-Оле показали фильм о преступлениях фашистов

В Йошкар-Оле показали фильм о преступлениях фашистов - РИА Новости, 21.02.2023

В Йошкар-Оле показали фильм о преступлениях фашистов

Премьера документального фильма о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны с комментариями молодежи Донбасса о современных преступлениях... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:47

2023-02-21T21:47

2023-02-21T21:47

донбасс

орел

украина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Премьера документального фильма о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны с комментариями молодежи Донбасса о современных преступлениях нацистов показали во вторник в Йошкар-Оле в рамках проекта "Без срока давности", сообщил РИА Новости один из создателей картины – писатель, историк спецслужб, ветеран органов безопасности Николай Лузан. Фильм цикла "Благодарю за службу!" посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 1941-1945 годах. В картине приводятся свидетельские показания и документальные данные о том, как фашисты перед отступлением уничтожили электростанции, водопроводы, элеваторы, мосты и более 400 жилых домов в Орле. "В работе над этим фильмом мы использовали рассекреченные архивные материалы органов безопасности Республики Марий Эл. Здесь раньше находился лагерь для немецких военнопленных, в том числе и тех, которые принимали участие в карательных действиях в Орле. Мы использовали материалы этих дел, чтобы рассказать современному зрителю о тех военных преступлениях, которые совершали нацисты на территории нашей страны", - рассказал агентству Лузан. По его словам, в документальном фильме показаны кадры из архивов, фотографии военных преступников и братских могил, свидетельства очевидцев тех страшных событий. "В фильмах показаны не только немцы, но и коллаборационисты – предатели, сотрудничавшие с фашистами. Они не меньше зверствовали. Каждый фильм – это одна страничка из страшной книги преступлений нацизма", - сказал Лузан. По его мнению, сейчас особенно важно вновь говорить о преступлениях нацистов, чтобы пресечь попытки фальсификации истории и понять, что мы столкнулись с его новым проявлением. Он также отметил, что создатели фильма постарались сделать его более современным и пригласили на съемки ребят, которые приехали из Донбасса и "которые видели ужасы и зверства, подобные тем, что пережили люди во время оккупации Орла фашистами". "Ребята, которым сейчас по 18-20 лет, годами прятались в подвалах во время бомбежек и обстрелов с Украины, в их огородах разрывались бомбы, рядом с ними гибли соседи и друзья... И то, как они говорили об этом – бесхитростно, почти по-детски, - получилось более пронзительно, чем если бы говорили маститые историки", - отметил автор фильма. "Мы старались не только делать фильм о прошлом, но и перекинуть мостик в настоящее, чтобы люди не думали, что это было когда-то давно. Потому что такие же зверства творятся сейчас на Украине. То, что сейчас там происходит, это неонацизм. И самое страшное, что совершают это люди, которые говорят на русском языке, которые по крови русские. Это вдвойне ужасно", - подчеркнул Лузан. По его словам, рассказы подростков из Донбасса должны заставить задуматься молодежь, которая много времени проводит в соцсетях и не всегда представляет, что происходит в мире на самом деле. "Когда они видят и слышат рассказы своих сверстников, для них это звучит более убедительно. Наши фильмы показывают, что мы имеем дело с врагом, который нас уничтожает. На Украине мы бьемся за свое будущее, и бьемся не на жизнь, а на смерть. И эти наши фильмы должны объяснить таким вот ребятам, за что им предстоит сражаться", - отметил историк.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849121055.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20230120/otravlenie-1846196364.html

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орел

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, орел, украина