https://ria.ru/20230221/elbrus-1853332226.html
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги - РИА Новости, 21.02.2023
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги
Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:03
2023-02-21T11:03
2023-02-21T11:03
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НАЛЬЧИК, 21 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "Во вторник канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте закрыты в связи с лавинной опасностью и штормовым предупреждением", — говорится в релизе.В понедельник, 20 февраля, во второй половине дня работа канаток была остановлена из-за высокой вероятности схода больших объемов снега. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.
https://ria.ru/20230221/prazdniki-1852764318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эльбрус, Россия
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги
На Эльбрусе из-за высокой лавиноопасности и сильного ветра закрыты канатные дороги