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На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
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На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги - РИА Новости, 21.02.2023
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги
Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:03
2023-02-21T11:03
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 21 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "Во вторник канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте закрыты в связи с лавинной опасностью и штормовым предупреждением", — говорится в релизе.В понедельник, 20 февраля, во второй половине дня работа канаток была остановлена из-за высокой вероятности схода больших объемов снега. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эльбрус, Россия
11:03 21.02.2023
 
На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги

На Эльбрусе из-за высокой лавиноопасности и сильного ветра закрыты канатные дороги

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в медиабанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Роман Кручинин
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НАЛЬЧИК, 21 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус".
"Во вторник канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте закрыты в связи с лавинной опасностью и штормовым предупреждением", — говорится в релизе.
В понедельник, 20 февраля, во второй половине дня работа канаток была остановлена из-за высокой вероятности схода больших объемов снега.
Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.
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