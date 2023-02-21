https://ria.ru/20230221/elbrus-1853332226.html

На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги

На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги - РИА Новости, 21.02.2023

На Эльбрусе из-за высокой лавинной опасности закрыты канатные дороги

Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:03

2023-02-21T11:03

2023-02-21T11:03

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

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НАЛЬЧИК, 21 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог на Эльбрусе 21 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "Во вторник канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте закрыты в связи с лавинной опасностью и штормовым предупреждением", — говорится в релизе.В понедельник, 20 февраля, во второй половине дня работа канаток была остановлена из-за высокой вероятности схода больших объемов снега. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия