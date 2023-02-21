https://ria.ru/20230221/ekspozitsiya-1853388629.html

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 21.02.2023

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане

Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:42

2023-02-21T12:42

2023-02-21T12:42

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

узбекистан

россия

ташкент

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."Участниками экспозиции станут 20 российских компаний. Выставка пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта", - говорится в сообщении.Площадь российской экспозиции превысит 350 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент строительных технологий, оборудования и материалов.Среди продукции, которую представят российские компании на стенде, - архитектурные алюминиевые системы, конструкции из тонколистного металла, битумные и кровельные материалы, промышленные полы, смеси под высокоточное оборудование и опоры строительных конструкций, кирпичи разных форматов, цветов и фактур, различные виды крепежа, пиломатериалы, системы водоочистки, промышленные и бытовые фильтры, двери для большого круга объектов, алмазный инструмент для строительства и камнеобработки, штукатурно-малярный инструмент, огнезащитные, звукоизоляционные и защитные маскировочные материалы, лепной декор и другие отделочные материалы.Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.

https://ria.ru/20221006/brend-1821906968.html

узбекистан

россия

ташкент

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия, ташкент, экономика