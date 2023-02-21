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Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 21.02.2023
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Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 21.02.2023
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане
Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:42
2023-02-21T12:42
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
узбекистан
россия
ташкент
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."Участниками экспозиции станут 20 российских компаний. Выставка пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта", - говорится в сообщении.Площадь российской экспозиции превысит 350 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент строительных технологий, оборудования и материалов.Среди продукции, которую представят российские компании на стенде, - архитектурные алюминиевые системы, конструкции из тонколистного металла, битумные и кровельные материалы, промышленные полы, смеси под высокоточное оборудование и опоры строительных конструкций, кирпичи разных форматов, цветов и фактур, различные виды крепежа, пиломатериалы, системы водоочистки, промышленные и бытовые фильтры, двери для большого круга объектов, алмазный инструмент для строительства и камнеобработки, штукатурно-малярный инструмент, огнезащитные, звукоизоляционные и защитные маскировочные материалы, лепной декор и другие отделочные материалы.Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия, ташкент, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Узбекистан, Россия, Ташкент, Экономика
12:42 21.02.2023
 

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

"Участниками экспозиции станут 20 российских компаний. Выставка пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта", - говорится в сообщении.

Площадь российской экспозиции превысит 350 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент строительных технологий, оборудования и материалов.

Среди продукции, которую представят российские компании на стенде, - архитектурные алюминиевые системы, конструкции из тонколистного металла, битумные и кровельные материалы, промышленные полы, смеси под высокоточное оборудование и опоры строительных конструкций, кирпичи разных форматов, цветов и фактур, различные виды крепежа, пиломатериалы, системы водоочистки, промышленные и бытовые фильтры, двери для большого круга объектов, алмазный инструмент для строительства и камнеобработки, штукатурно-малярный инструмент, огнезащитные, звукоизоляционные и защитные маскировочные материалы, лепной декор и другие отделочные материалы.

Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)УзбекистанРоссияТашкентЭкономика
 
 
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