Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia впервые будет представлена на крупнейшей строительной выставке Узбекистана UzBuild 2023, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"Участниками экспозиции станут 20 российских компаний. Выставка пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта", - говорится в сообщении.
Площадь российской экспозиции превысит 350 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент строительных технологий, оборудования и материалов.
Среди продукции, которую представят российские компании на стенде, - архитектурные алюминиевые системы, конструкции из тонколистного металла, битумные и кровельные материалы, промышленные полы, смеси под высокоточное оборудование и опоры строительных конструкций, кирпичи разных форматов, цветов и фактур, различные виды крепежа, пиломатериалы, системы водоочистки, промышленные и бытовые фильтры, двери для большого круга объектов, алмазный инструмент для строительства и камнеобработки, штукатурно-малярный инструмент, огнезащитные, звукоизоляционные и защитные маскировочные материалы, лепной декор и другие отделочные материалы.
Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
"Участниками экспозиции станут 20 российских компаний. Выставка пройдет в Ташкенте с 28 февраля по 3 марта", - говорится в сообщении.
Площадь российской экспозиции превысит 350 квадратных метров. Посетители смогут оценить широкий ассортимент строительных технологий, оборудования и материалов.
Среди продукции, которую представят российские компании на стенде, - архитектурные алюминиевые системы, конструкции из тонколистного металла, битумные и кровельные материалы, промышленные полы, смеси под высокоточное оборудование и опоры строительных конструкций, кирпичи разных форматов, цветов и фактур, различные виды крепежа, пиломатериалы, системы водоочистки, промышленные и бытовые фильтры, двери для большого круга объектов, алмазный инструмент для строительства и камнеобработки, штукатурно-малярный инструмент, огнезащитные, звукоизоляционные и защитные маскировочные материалы, лепной декор и другие отделочные материалы.
Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
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