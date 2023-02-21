https://ria.ru/20230221/ekoturizm-1853465445.html

Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма

Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма - РИА Новости, 21.02.2023

Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма

Законопроект, рассмотрение которого в Госдуме попросил ускорить президент РФ Владимир Путин, заложит единые основы правового регулирования экотуризма, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:31

2023-02-21T15:31

2023-02-21T15:31

туризм

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект, рассмотрение которого в Госдуме попросил ускорить президент РФ Владимир Путин, заложит единые основы правового регулирования экотуризма, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. Сегодня Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), принятого в первом чтении еще весной 2021 года. "Законопроект, который поддержал Владимир Владимирович, как раз заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами", - привели РИА Новости в пресс-службе Минприроды слова Козлова. Он подчеркнул, что законопроект имеет особую значимость, поскольку интерес людей к природным территориям России "растёт с каждым годом". По итогам 2022 года рост числа посетителей ООПТ составил 32% в сравнении с 2021-м - это больше 14 миллионов туристов в федеральных заповедниках и нацпарках. Козлов считает, что сейчас особенно важно обеспечить развитие туризма в нацпарках в соответствии с едиными подходами, чтобы, приезжая на заповедную территорию, жители могли "восстановить силы" и при этом не оставляли после себя никакого "влияния на уникальные объекты". Кроме того, он отметил, что принятие закона определит перечень капитальных и некапитальных строений, которые можно будет возводить на территории ООПТ, не навредив природе. По его словам, сейчас ситуация такова, что не всегда возможно построить на ООПТ "даже комнату отдыха", тем более – установить стоянку для автобусов или разместить пункты питания.

https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html

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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, туризм, новости - туризм, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года