Рейтинг@Mail.ru
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230221/ekoturizm-1853465445.html
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма - РИА Новости, 21.02.2023
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма
Законопроект, рассмотрение которого в Госдуме попросил ускорить президент РФ Владимир Путин, заложит единые основы правового регулирования экотуризма, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:31
2023-02-21T15:31
туризм
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/18/1512411898_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_daca4dfb19a2898e03b03d2b01e02a08.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект, рассмотрение которого в Госдуме попросил ускорить президент РФ Владимир Путин, заложит единые основы правового регулирования экотуризма, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. Сегодня Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), принятого в первом чтении еще весной 2021 года. "Законопроект, который поддержал Владимир Владимирович, как раз заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами", - привели РИА Новости в пресс-службе Минприроды слова Козлова. Он подчеркнул, что законопроект имеет особую значимость, поскольку интерес людей к природным территориям России "растёт с каждым годом". По итогам 2022 года рост числа посетителей ООПТ составил 32% в сравнении с 2021-м - это больше 14 миллионов туристов в федеральных заповедниках и нацпарках. Козлов считает, что сейчас особенно важно обеспечить развитие туризма в нацпарках в соответствии с едиными подходами, чтобы, приезжая на заповедную территорию, жители могли "восстановить силы" и при этом не оставляли после себя никакого "влияния на уникальные объекты". Кроме того, он отметил, что принятие закона определит перечень капитальных и некапитальных строений, которые можно будет возводить на территории ООПТ, не навредив природе. По его словам, сейчас ситуация такова, что не всегда возможно построить на ООПТ "даже комнату отдыха", тем более – установить стоянку для автобусов или разместить пункты питания.
https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html
https://ria.ru/20220603/ekoturizm-1792771936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/18/1512411898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64b0b56755a6226949038d51d50c047c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, туризм, новости - туризм, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Туризм, Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:31 21.02.2023
 
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма

Глава Минприроды Козлов: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкДевушка на коньках на льду озера Байкал
Девушка на коньках на льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Девушка на коньках на льду озера Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект, рассмотрение которого в Госдуме попросил ускорить президент РФ Владимир Путин, заложит единые основы правового регулирования экотуризма, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
Сегодня Путин в послании Федеральному собранию попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), принятого в первом чтении еще весной 2021 года.
Сыры из частной сыроварни Кутаринская ферма и яблоки в Пушкинском заповеднике - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 17:46Туризм
В АТОР рассказали, как надо развивать сельский и экотуризм в регионах
"Законопроект, который поддержал Владимир Владимирович, как раз заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами", - привели РИА Новости в пресс-службе Минприроды слова Козлова.
Он подчеркнул, что законопроект имеет особую значимость, поскольку интерес людей к природным территориям России "растёт с каждым годом". По итогам 2022 года рост числа посетителей ООПТ составил 32% в сравнении с 2021-м - это больше 14 миллионов туристов в федеральных заповедниках и нацпарках.
Козлов считает, что сейчас особенно важно обеспечить развитие туризма в нацпарках в соответствии с едиными подходами, чтобы, приезжая на заповедную территорию, жители могли "восстановить силы" и при этом не оставляли после себя никакого "влияния на уникальные объекты".
Кроме того, он отметил, что принятие закона определит перечень капитальных и некапитальных строений, которые можно будет возводить на территории ООПТ, не навредив природе. По его словам, сейчас ситуация такова, что не всегда возможно построить на ООПТ "даже комнату отдыха", тем более – установить стоянку для автобусов или разместить пункты питания.
Экотуризм - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня 2022, 03:53Туризм
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФТуризмНовости - ТуризмПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала