https://ria.ru/20230221/ekoturizm-1853440410.html

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме

Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:16

2023-02-21T14:16

2023-02-21T14:16

туризм

россия

владимир путин

госдума рф

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях. Об этом он заявил в своем послании Федеральному собранию. "Подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную думу ускорить рассмотрение этого законопроекта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221124/agroturizm-1834021354.html

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россия, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, туризм, новости - туризм