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Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме
Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме
Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:16
2023-02-21T14:16
2023-02-21T14:16
туризм
россия
владимир путин
госдума рф
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о туризме на особо охраняемых природных территориях. Об этом он заявил в своем послании Федеральному собранию. "Подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную думу ускорить рассмотрение этого законопроекта", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Туризм, Новости - Туризм
Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме
Президент Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме