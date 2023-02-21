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Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин
Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин
Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T13:10
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Какие средства использовались против нас в этой санкционной агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию", - сказал Путин."Повторю, антироссийские санкции это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата - заставить страдать наших граждан. Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Экономика, Россия, Владимир Путин
12:44 21.02.2023 (обновлено: 13:10 21.02.2023)
 
Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин

Путин: Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Какие средства использовались против нас в этой санкционной агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию", - сказал Путин.
"Повторю, антироссийские санкции это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата - заставить страдать наших граждан. Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", - отметил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:06
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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