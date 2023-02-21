https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853389782.html

Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин

Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад пытался смять российскую экономику, заявил Путин

Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

2023-02-21T13:10

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Какие средства использовались против нас в этой санкционной агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникаций, чтобы смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию", - сказал Путин."Повторю, антироссийские санкции это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата - заставить страдать наших граждан. Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/deofshorizatsiya-1853404393.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, экономика, россия, владимир путин