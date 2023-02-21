https://ria.ru/20230221/efimov-1853373105.html

Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве

Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве - РИА Новости, 21.02.2023

Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве

Москва заключила концессионное соглашение с инвестором о реконструкции и последующем открытии гостиницы в принадлежащем городу пустующем здании первой половины... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва заключила концессионное соглашение с инвестором о реконструкции и последующем открытии гостиницы в принадлежащем городу пустующем здании первой половины XIX века, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Победителем открытого конкурса на право заключения с городом первого концессионного соглашения об открытии гостиницы площадью около 370 квадратных метров стала компания "Север", уже имеющая опыт в это бизнесе. Инвестору для реализации проекта передадут трехэтажный капитальный дом 1840 года постройки в Серебряническом переулке, при этом право собственности на здание останется у города", - пояснил вице-мэр.По условиям соглашения, инвестор в течение двух лет обязуется провести реконструкцию исторического здания и в дальнейшем поддерживать его в надлежащем состоянии. При этом будущая гостиница должна иметь категорию не ниже трех звезд.Ефимов добавил, что благодаря концессионному механизму столичные власти возвращают в оборот нуждающиеся в ремонте и реконструкции объекты недвижимости, одновременно развивая сферу туризма путем увеличения гостиничного фонда.

https://ria.ru/20230220/khoroshevo-1853107493.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика