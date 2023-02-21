https://ria.ru/20230221/efimov-1853373105.html
Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве
Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве - РИА Новости, 21.02.2023
Заммэра Ефимов: первая концессия по созданию гостиницы заключена в Москве
Москва заключила концессионное соглашение с инвестором о реконструкции и последующем открытии гостиницы в принадлежащем городу пустующем здании первой половины... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва заключила концессионное соглашение с инвестором о реконструкции и последующем открытии гостиницы в принадлежащем городу пустующем здании первой половины XIX века, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Победителем открытого конкурса на право заключения с городом первого концессионного соглашения об открытии гостиницы площадью около 370 квадратных метров стала компания "Север", уже имеющая опыт в это бизнесе. Инвестору для реализации проекта передадут трехэтажный капитальный дом 1840 года постройки в Серебряническом переулке, при этом право собственности на здание останется у города", - пояснил вице-мэр.По условиям соглашения, инвестор в течение двух лет обязуется провести реконструкцию исторического здания и в дальнейшем поддерживать его в надлежащем состоянии. При этом будущая гостиница должна иметь категорию не ниже трех звезд.Ефимов добавил, что благодаря концессионному механизму столичные власти возвращают в оборот нуждающиеся в ремонте и реконструкции объекты недвижимости, одновременно развивая сферу туризма путем увеличения гостиничного фонда.
https://ria.ru/20230220/khoroshevo-1853107493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва заключила концессионное соглашение с инвестором о реконструкции и последующем открытии гостиницы в принадлежащем городу пустующем здании первой половины XIX века, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Победителем открытого конкурса на право заключения с городом первого концессионного соглашения об открытии гостиницы площадью около 370 квадратных метров стала компания "Север", уже имеющая опыт в это бизнесе. Инвестору для реализации проекта передадут трехэтажный капитальный дом 1840 года постройки в Серебряническом переулке, при этом право собственности на здание останется у города", - пояснил вице-мэр.
По условиям соглашения, инвестор в течение двух лет обязуется провести реконструкцию исторического здания и в дальнейшем поддерживать его в надлежащем состоянии. При этом будущая гостиница должна иметь категорию не ниже трех звезд.
Ефимов добавил, что благодаря концессионному механизму столичные власти возвращают в оборот нуждающиеся в ремонте и реконструкции объекты недвижимости, одновременно развивая сферу туризма путем увеличения гостиничного фонда.