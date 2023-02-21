https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html

Путин озвучил новые меры поддержки экономики

Путин озвучил новые меры поддержки экономики - РИА Новости, 21.02.2023

Путин озвучил новые меры поддержки экономики

Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию предложил новые меры поддержки граждан и экономики. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:50

2023-02-21T13:50

2023-02-21T13:56

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в президентском послании Федеральному собранию предложил новые меры поддержки граждан и экономики.Так, в 2024 году минимальный размер оплаты труда вырастет выше инфляции."С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3 процента, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные десять процентов. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5 процента и составит 19 242 рубля", — сказал президент.Он подчеркнул, что перед правительством и регионами поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных зарплат.Кроме того, в России увеличится социальный налоговый вычет на обучение детей с 50 000 до 110 000 рублей в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 000 до 150 000 рублей.Путин подчеркнул, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, предоставлять его в проактивном режиме, не обременительном для граждан.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/pushki-1853426650.html

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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года