https://ria.ru/20230221/dsnv-1853425661.html

Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда

Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда - РИА Новости, 21.02.2023

Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда

Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:41

2023-02-21T13:41

2023-02-21T13:54

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

нато

безопасность

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, нато, безопасность