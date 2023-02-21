Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853425661.html
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда
Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:41
2023-02-21T13:54
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853420772_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b973a6954ad25bee9ecb077a61916278.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853420772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03232502ac4ea7ee39f926a652d6a67f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, нато, безопасность
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, НАТО, Безопасность
13:41 21.02.2023 (обновлено: 13:54 21.02.2023)
 
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда

Путин назвал заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ театром абсурда

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
"А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Дополняется
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссияНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала