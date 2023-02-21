https://ria.ru/20230221/dsnv-1853425661.html
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда - РИА Новости, 21.02.2023
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда
Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:41
2023-02-21T13:41
2023-02-21T13:54
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, нато, безопасность
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, НАТО, Безопасность
13:41 21.02.2023 (обновлено: 13:54 21.02.2023)
Путин назвал требование НАТО вернуться к ДСНВ театром абсурда
Путин назвал заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ театром абсурда
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал Путин.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
"А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.