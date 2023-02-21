https://ria.ru/20230221/donetsk-1853486510.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:32
2023-02-21T16:32
2023-02-21T16:32
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра