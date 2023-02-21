https://ria.ru/20230221/donetsk-1853486510.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:32

2023-02-21T16:32

2023-02-21T16:32

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато