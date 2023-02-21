https://ria.ru/20230221/donetsk-1853353858.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:16

2023-02-21T11:16

2023-02-21T11:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее в представительстве сообщали, что в 10.30 вторника украинские войска выпустили восемь снарядов такого же калибра по Петровскому району города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/obstrel-1853345647.html

https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html

донецк

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк