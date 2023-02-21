https://ria.ru/20230221/donbass-1853512776.html

Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР

Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР

Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена не только специальной военной операции, но также коснулась решения... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:42

2023-02-21T17:42

2023-02-21T17:42

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

донбасс

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена не только специальной военной операции, но также коснулась решения проблем в новых субъектах РФ, кроме того, была отмечена особая роль жителей Донбасса и армейских корпусов республик, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Львиная часть послания посвящена не только специальной военной операции, но и решению проблем в новых субъектах Российской Федерации. Владимир Владимирович прямо заявил, что Россия рассчитывает на жителей Донбасса", - сказал эксперт. Он также отметил, что Путин в своем обращении к представителям правительства Российской Федерации и к жителям России дал понять, что знает о проблемных вопросах, возникших в ходе проведения специальной военной операции, и заверил, что они уже решаются. "Главнокомандующий дал понять, что знает о проблемных вопросах, и заверил, что они решаются. И более того, некоторые уже были частично озвучены и перенаправлены в министерство обороны Российской Федерации для скорейшего их устранения", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, донбасс, андрей марочко