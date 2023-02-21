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Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР
Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР
Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена не только специальной военной операции, но также коснулась решения... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:42
2023-02-21T17:42
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена не только специальной военной операции, но также коснулась решения проблем в новых субъектах РФ, кроме того, была отмечена особая роль жителей Донбасса и армейских корпусов республик, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Львиная часть послания посвящена не только специальной военной операции, но и решению проблем в новых субъектах Российской Федерации. Владимир Владимирович прямо заявил, что Россия рассчитывает на жителей Донбасса", - сказал эксперт. Он также отметил, что Путин в своем обращении к представителям правительства Российской Федерации и к жителям России дал понять, что знает о проблемных вопросах, возникших в ходе проведения специальной военной операции, и заверил, что они уже решаются. "Главнокомандующий дал понять, что знает о проблемных вопросах, и заверил, что они решаются. И более того, некоторые уже были частично озвучены и перенаправлены в министерство обороны Российской Федерации для скорейшего их устранения", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html
россия
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, донбасс, андрей марочко
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Андрей Марочко
17:42 21.02.2023
 
Путин отметил в послании особую роль народа Донбасса, считают в ЛНР

Военный эксперт Марочко: Путин в послании отметил особую роль народа Донбасса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была уделена не только специальной военной операции, но также коснулась решения проблем в новых субъектах РФ, кроме того, была отмечена особая роль жителей Донбасса и армейских корпусов республик, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Львиная часть послания посвящена не только специальной военной операции, но и решению проблем в новых субъектах Российской Федерации. Владимир Владимирович прямо заявил, что Россия рассчитывает на жителей Донбасса", - сказал эксперт.
Он также отметил, что Путин в своем обращении к представителям правительства Российской Федерации и к жителям России дал понять, что знает о проблемных вопросах, возникших в ходе проведения специальной военной операции, и заверил, что они уже решаются.
"Главнокомандующий дал понять, что знает о проблемных вопросах, и заверил, что они решаются. И более того, некоторые уже были частично озвучены и перенаправлены в министерство обороны Российской Федерации для скорейшего их устранения", - добавил Марочко.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 16:27
Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинДонбассАндрей Марочко
 
 
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