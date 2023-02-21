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Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
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Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:15
2023-02-21T17:15
донбасс
луганская народная республика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района Луганской Народной Республики Марина Филипова. Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. "Надеемся на то, что благодаря этому посланию будут приняты и откорректированы нормативные акты и законы, которые позволят нам быстрее вписаться в систему Российской Федерации, но самое главное - открывать новые рабочие места и восстанавливать наши производства", - заявила Филипова РИА Новости. Она подчеркнула, что для ЛНР теперь открываются такие же возможности, как и для других регионов России.
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донбасс
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донбасс, луганская народная республика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Донбасс, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
17:15 21.02.2023
 
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР

Чиновник Филипова: послание президента даст толчок к восстановлению предприятий Донбасса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района Луганской Народной Республики Марина Филипова.
Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 17:03
ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник
"Надеемся на то, что благодаря этому посланию будут приняты и откорректированы нормативные акты и законы, которые позволят нам быстрее вписаться в систему Российской Федерации, но самое главное - открывать новые рабочие места и восстанавливать наши производства", - заявила Филипова РИА Новости.
Она подчеркнула, что для ЛНР теперь открываются такие же возможности, как и для других регионов России.
 
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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