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Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР

Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:15

2023-02-21T17:15

2023-02-21T17:15

донбасс

луганская народная республика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района Луганской Народной Республики Марина Филипова. Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. "Надеемся на то, что благодаря этому посланию будут приняты и откорректированы нормативные акты и законы, которые позволят нам быстрее вписаться в систему Российской Федерации, но самое главное - открывать новые рабочие места и восстанавливать наши производства", - заявила Филипова РИА Новости. Она подчеркнула, что для ЛНР теперь открываются такие же возможности, как и для других регионов России.

https://ria.ru/20230221/edinstvo-1853500052.html

донбасс

луганская народная республика

россия

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донбасс, луганская народная республика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года