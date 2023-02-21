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Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:15
2023-02-21T17:15
2023-02-21T17:15
донбасс
луганская народная республика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию даст новый толчок к восстановлению предприятий Донбасса, считает глава Новоайдарского района Луганской Народной Республики Марина Филипова. Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. "Надеемся на то, что благодаря этому посланию будут приняты и откорректированы нормативные акты и законы, которые позволят нам быстрее вписаться в систему Российской Федерации, но самое главное - открывать новые рабочие места и восстанавливать наши производства", - заявила Филипова РИА Новости. Она подчеркнула, что для ЛНР теперь открываются такие же возможности, как и для других регионов России.
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донбасс, луганская народная республика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Донбасс, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Послание Путина даст толчок к восстановлению Донбасса, уверены в ЛНР
Чиновник Филипова: послание президента даст толчок к восстановлению предприятий Донбасса