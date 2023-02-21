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Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин
Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин
Именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:24
2023-02-21T13:24
2023-02-21T13:37
специальная военная операция на украине
донбасс
политика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, политика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Политика, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:24 21.02.2023 (обновлено: 13:37 21.02.2023)
Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин
Путин: родившиеся в Донбассе и сражавшиеся за него должны стать опорой новых регионов