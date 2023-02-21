https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html

Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин

Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин

Именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:24

2023-02-21T13:24

2023-02-21T13:37

специальная военная операция на украине

донбасс

политика

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Хочу подчеркнуть, именно те, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них, будут главной опорой, должны быть главной опорой в общей работе по развитию этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, политика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года