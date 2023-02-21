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Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/donbass-1853384569.html
Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе
Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023
Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил во время послания минуту молчания по погибшим в Донбассе. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:33
2023-02-21T13:15
специальная военная операция на украине
донбасс
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил во время послания минуту молчания по погибшим в Донбассе."Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей", - сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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донбасс, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:33 21.02.2023 (обновлено: 13:15 21.02.2023)
 
Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе

Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе мирным жителям и военнослужащим

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил во время послания минуту молчания по погибшим в Донбассе.
"Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей", - сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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