https://ria.ru/20230221/donbass-1853384569.html

Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе

Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2023

Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил во время послания минуту молчания по погибшим в Донбассе. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:33

2023-02-21T12:33

2023-02-21T13:15

специальная военная операция на украине

донбасс

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил во время послания минуту молчания по погибшим в Донбассе."Я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей", - сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года