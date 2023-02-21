https://ria.ru/20230221/donbass-1853376267.html

Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году

Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году

Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:17

2023-02-21T12:17

2023-02-21T13:08

донбасс

владимир путин

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

донецк

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, чётко понимали, что следующая цель - это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали", - сказал Путин.Он подчеркнул, что сейчас "о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую"."Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали", - отметил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/aktsiya-1853375205.html

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россия

донецк

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Путин: те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым Путин: те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым 2023-02-21T12:17 true PT0M30S

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Дарья Буймова

донбасс, владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, донецк