https://ria.ru/20230221/donbass-1853376267.html
Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году
Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году
Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:17
2023-02-21T12:17
2023-02-21T13:08
донбасс
владимир путин
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
донецк
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, чётко понимали, что следующая цель - это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали", - сказал Путин.Он подчеркнул, что сейчас "о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую"."Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали", - отметил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/aktsiya-1853375205.html
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Путин: те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым
Путин: те, кто в феврале 2022 года планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым
2023-02-21T12:17
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донбасс, владимир путин, в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, донецк
Донбасс, Владимир Путин, В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Донецк
12:17 21.02.2023 (обновлено: 13:08 21.02.2023)
Путин заявил о планах украинской атаки на Донбасс и Крым в 2022 году
Путин: те, кто планировал атаку на Донбасс в 2022 году, следующей целью ставили Крым