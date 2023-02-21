https://ria.ru/20230221/donbass-1853374121.html

Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими

Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими - РИА Новости, 21.02.2023

Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими

Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:13

2023-02-21T12:23

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

донбасс

владимир путин

религия

украина

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России Владимир Путин."Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220923/ukraina-1818844112.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин, религия, украина, в мире