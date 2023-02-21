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Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/donbass-1853374121.html
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими
Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:23
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
владимир путин
религия
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России Владимир Путин."Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220923/ukraina-1818844112.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин, религия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Владимир Путин, Религия, Украина, В мире
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:23 21.02.2023)
 
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими

Путин: украинский режим не решал проблемы Донбасса и совершал политические убийства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России Владимир Путин.
"Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября 2022, 09:05Специальная военная операция на Украине
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаДонбассВладимир ПутинРелигияУкраинаВ мире
 
 
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