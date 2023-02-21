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Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими
Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:23
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
владимир путин
религия
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими, заявил президент России Владимир Путин."Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин, религия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Владимир Путин, Религия, Украина, В мире
12:13 21.02.2023 (обновлено: 12:23 21.02.2023)
Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими
Путин: украинский режим не решал проблемы Донбасса и совершал политические убийства