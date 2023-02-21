https://ria.ru/20230221/donbass-1853372027.html

Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин

Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, а также верили и ждали, что Россия придет на... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:08

2023-02-21T12:08

2023-02-21T12:29

специальная военная операция на украине

россия

политика

донбасс

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, а также верили и ждали, что Россия придет на помощь.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/dnr-1853348314.html

россия

донбасс

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Кирилл Волков

россия, политика, донбасс, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года