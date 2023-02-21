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Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/donbass-1853372027.html
Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин
Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, а также верили и ждали, что Россия придет на... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:08
2023-02-21T12:29
специальная военная операция на украине
россия
политика
донбасс
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, а также верили и ждали, что Россия придет на помощь.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, политика, донбасс, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Донбасс, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:08 21.02.2023 (обновлено: 12:29 21.02.2023)
 
Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин

Путин: Донбасс восемь лет верил и ждал, что Россия придет на помощь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле, а также верили и ждали, что Россия придет на помощь.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаДонбассВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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