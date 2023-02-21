https://ria.ru/20230221/donbass-1853334621.html
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями - РИА Новости, 21.02.2023
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:11
2023-02-21T10:11
2023-02-21T10:11
экономика
донецкая народная республика
виталий хоценко
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566200_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_075db8438e0dd654de07937aa23ae135.jpg
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые - это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму - ред.), но только более длинный период", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. По его словам, условия работы предприятий в будущей зоне пока обсуждаются. "Для всех (налоги на) имущество, прибыль - все это по нулям. Земля плюс единый социальный налог - обсуждается… Но точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в (остальной) России", - отметил премьер.
https://realty.ria.ru/20230221/dnr-1853326546.html
донецкая народная республика
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566200_191:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_436647d826dad2f53df7baf59133281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко, тульская область
Экономика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Тульская область
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
Премьер ДНР: в регионе появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями