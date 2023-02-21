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В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями - РИА Новости, 21.02.2023
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В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями - РИА Новости, 21.02.2023
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями
В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:11
2023-02-21T10:11
экономика
донецкая народная республика
виталий хоценко
тульская область
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые - это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму - ред.), но только более длинный период", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. По его словам, условия работы предприятий в будущей зоне пока обсуждаются. "Для всех (налоги на) имущество, прибыль - все это по нулям. Земля плюс единый социальный налог - обсуждается… Но точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в (остальной) России", - отметил премьер.
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донецкая народная республика
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экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко, тульская область
Экономика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Тульская область
10:11 21.02.2023
 
В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями

Премьер ДНР: в регионе появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЯсиновский коксохимический завод в Макеевке Донецкой области
Ясиновский коксохимический завод в Макеевке Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ясиновский коксохимический завод в Макеевке Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко.
"У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые - это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму - ред.), но только более длинный период", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области.
По его словам, условия работы предприятий в будущей зоне пока обсуждаются. "Для всех (налоги на) имущество, прибыль - все это по нулям. Земля плюс единый социальный налог - обсуждается… Но точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в (остальной) России", - отметил премьер.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоТульская область
 
 
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