https://ria.ru/20230221/donbass-1853334621.html

В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями

В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями - РИА Новости, 21.02.2023

В ДНР появится свободная экономическая зона с беспрецедентными условиями

В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:11

2023-02-21T10:11

2023-02-21T10:11

экономика

донецкая народная республика

виталий хоценко

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566200_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_075db8438e0dd654de07937aa23ae135.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. "У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые - это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму - ред.), но только более длинный период", - заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области. По его словам, условия работы предприятий в будущей зоне пока обсуждаются. "Для всех (налоги на) имущество, прибыль - все это по нулям. Земля плюс единый социальный налог - обсуждается… Но точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в (остальной) России", - отметил премьер.

https://realty.ria.ru/20230221/dnr-1853326546.html

донецкая народная республика

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко, тульская область