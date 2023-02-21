https://ria.ru/20230221/donbass-1853327594.html

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 258 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:25

2023-02-21T09:25

2023-02-21T09:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 258 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 41 обстрел из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, минометов 120 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра, танка, минометов 120 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 258 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов: Майорск, Горловка, Первомайское (южное), Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка-2, Водяное, Пески, Донецк, Макеевка, Марьинка (восточная). За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 47 обстрелов.

https://ria.ru/20230220/donetsk-1853260359.html

https://ria.ru/20230220/novobakhmutovka-1853072787.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк