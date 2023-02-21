Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 258 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбщежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 258 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 41 обстрел из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, минометов 120 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра, танка, минометов 120 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 258 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов: Майорск, Горловка, Первомайское (южное), Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка-2, Водяное, Пески, Донецк, Макеевка, Марьинка (восточная).
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 47 обстрелов.