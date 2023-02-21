https://ria.ru/20230221/donbass-1853321449.html
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР - РИА Новости, 21.02.2023
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР
Получив новости о признании ДНР со стороны России, многие в Донецке испытали смешанные чувства: радость от осознания, что многолетняя борьба дала свои плоды и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:26
2023-02-21T08:26
2023-02-21T08:26
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Получив новости о признании ДНР со стороны России, многие в Донецке испытали смешанные чувства: радость от осознания, что многолетняя борьба дала свои плоды и опасения за то, как будет развиваться ситуация дальше, заявил РИА Новости экс-председатель Народного Совета ДНР, бывший первый заместитель председателя совета министров республики Андрей Пургин. "Смешанные, безусловно, чувства (испытали). С одной стороны, это было то, к чему шли минимум два-три поколения донецких так называемых "сепаратистов" - это "Интердвижение Донбасса" и "Донецкая республика", те люди, которые положили жизнь на то, чтобы мы вернулись в родную гавань. Это сотни людей. У многих из них сломанные судьбы, тюрьмы и так далее", - заявил Пургин РИА Новости. Он напомнил, что "Интердвижение Донбасса" впервые оформилось в 1989 году, оно выступало против выхода Украины из СССР. Референдумы в Донецкой и Луганской областях по решениям областных советов прошли 27 марта 1994 года. Киевские власти тогда проигнорировали итоги голосования, однако под давлением общественности спустили ряд полномочий с государственного уровня на региональный. Сам Пургин в 2005 году зарегистрировал организацию "Донецкая республика", которая в 2014-2022 годах стала фактически партией власти в самопровозглашенной ДНР. "Донецкая республика"... подхватила падающее знамя "Интердвижения Донбасса", - напомнил Пургин. Кроме того, впервые движение Донбасса в сторону России началось еще век назад, когда в 1918 местные большевики провели съезд по созданию Донецко-Криворожской советской республики в составе РСФСР, напомнил Пургин. "9-12 февраля для Донбасса, для всей ее патриотической элиты были всегда гигантскими праздниками – это дни съезда, на котором во время Гражданской войны была создана Донецко-Криворожская республика в составе РСФСР. Это съезд, который длился четыре дня, на котором было около 4 тысяч делегатов отовсюду, причем из Полтавы и из Сум, чтоб вы имели ввиду. И эти люди тоже голосовали за создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР", - напомнил эксперт. С другой стороны, дончане, считает Пургин, еще год назад понимали, что "механическое признание и даже объявление о присоединении Донбасса к России еще не отменяет войну, не отменяет разрушений и тех проблем для Донбасса, которые будут решаться ближайшие десятилетия". Итоги первой годовщины тоже вызывают смешанные чувства, считает Пургин. Пургин отметил также, что и спустя год продолжаются обстрелы Донецка со стороны украинских силовиков, в том числе центра города. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853311010.html
https://ria.ru/20230221/donbass-1853316694.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, донбасс, украина, владимир путин, андрей пургин, общество
Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Андрей Пургин, Общество
Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР
Экс-председатель Народного Совета ДНР Пургин: год назад испытали радость от признания
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Получив новости о признании ДНР со стороны России, многие в Донецке испытали смешанные чувства: радость от осознания, что многолетняя борьба дала свои плоды и опасения за то, как будет развиваться ситуация дальше, заявил РИА Новости экс-председатель Народного Совета ДНР, бывший первый заместитель председателя совета министров республики Андрей Пургин.
"Смешанные, безусловно, чувства (испытали). С одной стороны, это было то, к чему шли минимум два-три поколения донецких так называемых "сепаратистов" - это "Интердвижение Донбасса" и "Донецкая республика", те люди, которые положили жизнь на то, чтобы мы вернулись в родную гавань. Это сотни людей. У многих из них сломанные судьбы, тюрьмы и так далее", - заявил Пургин РИА Новости.
Он напомнил, что "Интердвижение Донбасса" впервые оформилось в 1989 году, оно выступало против выхода Украины
из СССР
.
"Распространяли листовки перед референдумом о независимости 1 декабря (референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 года, - ред.). Это люди, которые организовали в 1994 году первый референдум о федерализме в Донецкой и Луганской областях. Тогда это был массовый референдум – за федерализм, за дружбу с Россией, за русский язык и так далее проголосовало около 90 процентов населения в Донецке и Луганске. Это организовано было общественниками фактически", - напомнил Пургин.
Референдумы в Донецкой и Луганской областях по решениям областных советов прошли 27 марта 1994 года. Киевские власти тогда проигнорировали итоги голосования, однако под давлением общественности спустили ряд полномочий с государственного уровня на региональный.
Сам Пургин в 2005 году зарегистрировал организацию "Донецкая республика", которая в 2014-2022 годах стала фактически партией власти в самопровозглашенной ДНР
.
"Донецкая республика"... подхватила падающее знамя "Интердвижения Донбасса", - напомнил Пургин.
Кроме того, впервые движение Донбасса
в сторону России началось еще век назад, когда в 1918 местные большевики провели съезд по созданию Донецко-Криворожской советской республики в составе РСФСР
, напомнил Пургин.
"9-12 февраля для Донбасса, для всей ее патриотической элиты были всегда гигантскими праздниками – это дни съезда, на котором во время Гражданской войны была создана Донецко-Криворожская республика в составе РСФСР. Это съезд, который длился четыре дня, на котором было около 4 тысяч делегатов отовсюду, причем из Полтавы
и из Сум
, чтоб вы имели ввиду. И эти люди тоже голосовали за создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР", - напомнил эксперт.
С другой стороны, дончане, считает Пургин, еще год назад понимали, что "механическое признание и даже объявление о присоединении Донбасса к России еще не отменяет войну, не отменяет разрушений и тех проблем для Донбасса, которые будут решаться ближайшие десятилетия".
Итоги первой годовщины тоже вызывают смешанные чувства, считает Пургин.
"Есть надежда на хорошее, но конкретики хорошей мало. Процесс переходного периода затянулся, а переходный период – это всегда бардак, всегда злоупотребления, всегда коррупционные проявления. На сегодня уже все, откровенно говоря, устали от переходного периода и ждут работы внутрироссийского правового и законодательного поля, ждут судов, понятных правил игры для бизнеса", - считает он.
Пургин отметил также, что и спустя год продолжаются обстрелы Донецка со стороны украинских силовиков, в том числе центра города.
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин
подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР
.