https://ria.ru/20230221/donbass-1853321449.html

Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР

Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР - РИА Новости, 21.02.2023

Пургин вспомнил, как отреагировал на новости о признании ДНР

Получив новости о признании ДНР со стороны России, многие в Донецке испытали смешанные чувства: радость от осознания, что многолетняя борьба дала свои плоды и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:26

2023-02-21T08:26

2023-02-21T08:26

россия

донбасс

украина

владимир путин

андрей пургин

общество

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Получив новости о признании ДНР со стороны России, многие в Донецке испытали смешанные чувства: радость от осознания, что многолетняя борьба дала свои плоды и опасения за то, как будет развиваться ситуация дальше, заявил РИА Новости экс-председатель Народного Совета ДНР, бывший первый заместитель председателя совета министров республики Андрей Пургин. "Смешанные, безусловно, чувства (испытали). С одной стороны, это было то, к чему шли минимум два-три поколения донецких так называемых "сепаратистов" - это "Интердвижение Донбасса" и "Донецкая республика", те люди, которые положили жизнь на то, чтобы мы вернулись в родную гавань. Это сотни людей. У многих из них сломанные судьбы, тюрьмы и так далее", - заявил Пургин РИА Новости. Он напомнил, что "Интердвижение Донбасса" впервые оформилось в 1989 году, оно выступало против выхода Украины из СССР. Референдумы в Донецкой и Луганской областях по решениям областных советов прошли 27 марта 1994 года. Киевские власти тогда проигнорировали итоги голосования, однако под давлением общественности спустили ряд полномочий с государственного уровня на региональный. Сам Пургин в 2005 году зарегистрировал организацию "Донецкая республика", которая в 2014-2022 годах стала фактически партией власти в самопровозглашенной ДНР. "Донецкая республика"... подхватила падающее знамя "Интердвижения Донбасса", - напомнил Пургин. Кроме того, впервые движение Донбасса в сторону России началось еще век назад, когда в 1918 местные большевики провели съезд по созданию Донецко-Криворожской советской республики в составе РСФСР, напомнил Пургин. "9-12 февраля для Донбасса, для всей ее патриотической элиты были всегда гигантскими праздниками – это дни съезда, на котором во время Гражданской войны была создана Донецко-Криворожская республика в составе РСФСР. Это съезд, который длился четыре дня, на котором было около 4 тысяч делегатов отовсюду, причем из Полтавы и из Сум, чтоб вы имели ввиду. И эти люди тоже голосовали за создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР", - напомнил эксперт. С другой стороны, дончане, считает Пургин, еще год назад понимали, что "механическое признание и даже объявление о присоединении Донбасса к России еще не отменяет войну, не отменяет разрушений и тех проблем для Донбасса, которые будут решаться ближайшие десятилетия". Итоги первой годовщины тоже вызывают смешанные чувства, считает Пургин. Пургин отметил также, что и спустя год продолжаются обстрелы Донецка со стороны украинских силовиков, в том числе центра города. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853311010.html

https://ria.ru/20230221/donbass-1853316694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, украина, владимир путин, андрей пургин, общество