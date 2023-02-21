https://ria.ru/20230221/donbass-1853316694.html
Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР
Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР
Шаг по признанию Россией Луганской и Донецкой Народных республик стал по своей сути спасательной операцией по защите жителей Донбассе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:21
2023-02-21T07:21
2023-02-21T07:21
россия
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
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нато
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Шаг по признанию Россией Луганской и Донецкой Народных республик стал по своей сути спасательной операцией по защите жителей Донбассе, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. В сентябре обе республики после референдумов вошли в состав России. "Семнадцатого февраля 2022 года, нарушив минские соглашения, резолюцию СБ ООН 2202, парижские договоренности, Украина начала массированную артподготовку перед наступлением на Донбасс. У линии боевого соприкосновения была сконцентрирована 150-тысячная группировка украинских вооруженных формирований под кураторством НАТО", - сказал Мирошник. По его словам, эта группировка многократно превосходила численность и оснащенность корпусов народной милиции ЛНР и ДНР. "Украина и их кураторы считали, что итог вторжения вооруженных формирований Украины в Донбасс предрешен, и Россия "не дернется" на помощь. Но произошло все не по их плану. Россия признала республики, подписала договор о взаимопомощи и начала СВО - по своей сути спасательную операцию по защите жителей Донбасса", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20221228/donetsk-1841787802.html
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853311010.html
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россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, родион мирошник, оон, нато
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Родион Мирошник, ООН, НАТО
Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР
Экс-посол ЛНР Мирошник: признание Россией республик Донбасса стало спасением для них