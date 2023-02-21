https://ria.ru/20230221/donbass-1853316694.html

Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР

Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР

Шаг по признанию Россией Луганской и Донецкой Народных республик стал по своей сути спасательной операцией по защите жителей Донбассе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:21

2023-02-21T07:21

2023-02-21T07:21

россия

донбасс

донецкая народная республика

владимир путин

родион мирошник

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Шаг по признанию Россией Луганской и Донецкой Народных республик стал по своей сути спасательной операцией по защите жителей Донбассе, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. В сентябре обе республики после референдумов вошли в состав России. "Семнадцатого февраля 2022 года, нарушив минские соглашения, резолюцию СБ ООН 2202, парижские договоренности, Украина начала массированную артподготовку перед наступлением на Донбасс. У линии боевого соприкосновения была сконцентрирована 150-тысячная группировка украинских вооруженных формирований под кураторством НАТО", - сказал Мирошник. По его словам, эта группировка многократно превосходила численность и оснащенность корпусов народной милиции ЛНР и ДНР. "Украина и их кураторы считали, что итог вторжения вооруженных формирований Украины в Донбасс предрешен, и Россия "не дернется" на помощь. Но произошло все не по их плану. Россия признала республики, подписала договор о взаимопомощи и начала СВО - по своей сути спасательную операцию по защите жителей Донбасса", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20221228/donetsk-1841787802.html

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853311010.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, родион мирошник, оон, нато