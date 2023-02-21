https://ria.ru/20230221/deofshorizatsiya-1853404393.html
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики - российские компании, прежде всего... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:06
2023-02-21T13:06
2023-02-21T13:31
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики - российские компании, прежде всего из ключевых отраслей, должны работать в юрисдикции своей страны.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип", - заявил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, экономика, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Экономика, Владимир Путин
13:06 21.02.2023 (обновлено: 13:31 21.02.2023)
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики
Путин поручил правительству представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики