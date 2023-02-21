https://ria.ru/20230221/buddizm-1853328526.html
Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца
Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца и отметил, что буддийские организации страны уделяют неустанное внимание... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:34
2023-02-21T09:34
2023-02-21T10:44
религия
религия
владимир путин
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца и отметил, что буддийские организации страны уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев. С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства также отметил, что важен вклад буддистов в воспитание молодёжи, в реализацию просветительских, патриотических и гражданских инициатив. По словам президента, столь большая и по-настоящему подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также поздравил буддистов, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Сангха России играет значимую роль в общественной жизни страны, ведёт большую благотворительную и просветительскую работу, а также многое делает для поддержания межконфессионального и межнационального диалога, конструктивного взаимодействия государства и религиозных организаций", - говорится в тексте телеграммы премьер-министра.Мишустин также добавил, что особого уважения и благодарности заслуживает деятельность буддийской общины по воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к богатейшему культурному и языковому наследию народов России."Пусть белый свет Сагаалгана освещает весь год, принесёт удачу во всех делах и начинаниях", - заключил глава кабмина.
https://ria.ru/20221013/sbor-1823788907.html
https://ria.ru/20220830/praktiki-1813234051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир путин, россия, общество, михаил мишустин
Религия, Религия, Владимир Путин, Россия, Общество, Михаил Мишустин
09:34 21.02.2023 (обновлено: 10:44 21.02.2023)
Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца
Путин: буддийские организации в России уделяют неустанное внимание упрочению мира
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца и отметил, что буддийские организации страны уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев. С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства также отметил, что важен вклад буддистов в воспитание молодёжи, в реализацию просветительских, патриотических и гражданских инициатив. По словам президента, столь большая и по-настоящему подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
также поздравил буддистов, телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
"Сангха России играет значимую роль в общественной жизни страны, ведёт большую благотворительную и просветительскую работу, а также многое делает для поддержания межконфессионального и межнационального диалога, конструктивного взаимодействия государства и религиозных организаций", - говорится в тексте телеграммы премьер-министра.
Мишустин также добавил, что особого уважения и благодарности заслуживает деятельность буддийской общины по воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к богатейшему культурному и языковому наследию народов России.
"Пусть белый свет Сагаалгана освещает весь год, принесёт удачу во всех делах и начинаниях", - заключил глава кабмина.