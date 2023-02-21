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Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ - РИА Новости, 21.02.2023
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Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ
Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ - РИА Новости, 21.02.2023
Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ
Великобритания за последние 12 месяцев потратила на газ по меньшей мере на 50 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем в среднем за год, к такому выводу пришла... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:57
2023-02-21T03:57
россия
великобритания
лондон
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Великобритания за последние 12 месяцев потратила на газ по меньшей мере на 50 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем в среднем за год, к такому выводу пришла британская некоммерческая организация Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). При этом отмечается, что без возобновляемых источников энергии Лондон был бы вынужден импортировать еще больше газа. Это обошлось бы стране в дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов, считает ECIU. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, лондон, владимир путин
Россия, Великобритания, Лондон, Владимир Путин
03:57 21.02.2023
 
Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ

Исследование ECIU: Британия за год потратила на газ на 50 миллиардов фунтов больше

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Великобритания за последние 12 месяцев потратила на газ по меньшей мере на 50 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем в среднем за год, к такому выводу пришла британская некоммерческая организация Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
"Соединенное Королевство потратило в регионе 60-70 миллиардов фунтов стерлингов за последние 12 месяцев... Газовый кризис увеличил оптовые затраты на газ на 50-60 миллиардов фунтов стерлингов", - говорится в исследовании организации.
При этом отмечается, что без возобновляемых источников энергии Лондон был бы вынужден импортировать еще больше газа. Это обошлось бы стране в дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов, считает ECIU.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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