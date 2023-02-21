Исследование показало, на сколько за год увеличились траты Британии на газ
Исследование ECIU: Британия за год потратила на газ на 50 миллиардов фунтов больше
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Великобритания за последние 12 месяцев потратила на газ по меньшей мере на 50 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем в среднем за год, к такому выводу пришла британская некоммерческая организация Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
"Соединенное Королевство потратило в регионе 60-70 миллиардов фунтов стерлингов за последние 12 месяцев... Газовый кризис увеличил оптовые затраты на газ на 50-60 миллиардов фунтов стерлингов", - говорится в исследовании организации.
При этом отмечается, что без возобновляемых источников энергии Лондон был бы вынужден импортировать еще больше газа. Это обошлось бы стране в дополнительные 20 миллиардов фунтов стерлингов, считает ECIU.
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