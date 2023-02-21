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Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов - РИА Новости, 21.02.2023
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Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит очень обнадеживающие для предпринимателей страны вещи, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:46
2023-02-21T14:46
экономика
россия
борис титов
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит очень обнадеживающие для предпринимателей страны вещи, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. "Мы услышали несколько очень обнадеживающих базовых вещей: есть условия для снижения кредитных ставок; нужны налоговые льготы на покупку российского оборудования; требуется смягчение уголовной ответственности за экономические преступления; надо работать над тем, чтобы долгосрочные накопления граждан становились инвестициями в экономику", - сказал Титов. "Ждем, как именно это будет воплощаться", - добавил омбудсмен. Титов также обратил внимание, что президент процитировал Столыпина. "Хорошо, что в тренде именно Столыпин, а не кто-то другой", - заметил уполномоченный. При этом он также вспомнил другие слова Столыпина: "На очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны". "Корни государства – это именно предприниматели, люди, живущие своим делом", - заключил Титов.
https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394909.html
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экономика, россия, борис титов, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Экономика, Россия, Борис Титов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
14:46 21.02.2023
 
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов

Титов заявил, что послание Путина содержит обнадеживающие для предпринимателей вещи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит очень обнадеживающие для предпринимателей страны вещи, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Мы услышали несколько очень обнадеживающих базовых вещей: есть условия для снижения кредитных ставок; нужны налоговые льготы на покупку российского оборудования; требуется смягчение уголовной ответственности за экономические преступления; надо работать над тем, чтобы долгосрочные накопления граждан становились инвестициями в экономику", - сказал Титов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:54
Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин
"Ждем, как именно это будет воплощаться", - добавил омбудсмен.
Титов также обратил внимание, что президент процитировал Столыпина. "Хорошо, что в тренде именно Столыпин, а не кто-то другой", - заметил уполномоченный.
При этом он также вспомнил другие слова Столыпина: "На очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны".
"Корни государства – это именно предприниматели, люди, живущие своим делом", - заключил Титов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:06
Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин
 
ЭкономикаРоссияБорис ТитовВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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