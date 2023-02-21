https://ria.ru/20230221/biznes-1853410073.html

Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию

Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским бизнесменам и заявил, что не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом, добавив, что... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:14

2023-02-21T13:14

2023-02-21T13:45

россия

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к российским бизнесменам и заявил, что не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом, добавив, что бизнесмены сильные люди и вкладываться стоит в Россию.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию."Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада. Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки - бессмысленно. Бесполезно, особенно теперь, когда вы хорошо понимаете, с кем имеете дело", - сказал Путин."Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам", - сказал Путин.Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт. "Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит", - отметил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года