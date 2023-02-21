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Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин
Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин
Частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться, каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:06
2023-02-21T13:25
экономика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться, каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Он назвал свободу предпринимательства важнейшим элементом экономического суверенитета страны."Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку", - заявил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html
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экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
Экономика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
13:06 21.02.2023 (обновлено: 13:25 21.02.2023)
 
Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин

Путин призвал поддерживать инициативы, направленные на развитие страны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться, каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Он назвал свободу предпринимательства важнейшим элементом экономического суверенитета страны.
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:42
Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина
"Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку", - заявил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:54
Россия должна вывести экономику на новые рубежи, заявил Путин
 
ЭкономикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир Путин
 
 
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