https://ria.ru/20230221/biznes-1853403584.html

Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин

Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Частный бизнес показал, что умеет адаптироваться, заявил Путин

Частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться, каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:06

2023-02-21T13:06

2023-02-21T13:25

экономика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться, каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Он назвал свободу предпринимательства важнейшим элементом экономического суверенитета страны."Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку", - заявил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394909.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин