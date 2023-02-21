https://ria.ru/20230221/bangladesh-1853497062.html

МИД вызвал посла Бангладеш

МИД вызвал посла Бангладеш - РИА Новости, 21.02.2023

МИД вызвал посла Бангладеш

Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в министерство иностранных дел России в свете запрета российским судам заходить в порты страны, сообщило... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:53

2023-02-21T16:53

2023-02-21T17:24

в мире

бангладеш

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в министерство иностранных дел России в свете запрета российским судам заходить в порты страны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", - говорится в заявлении министерства.МИД РФ также отметил, что этот шаг не соответствует характеру дружественных двусторонних отношений и "может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях".Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило РИА Новости запрет на заход 69 российских судов в порты страны.

https://ria.ru/20221018/bangladesh-1824764473.html

бангладеш

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бангладеш, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)