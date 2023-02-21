https://ria.ru/20230221/bangladesh-1853497062.html
МИД вызвал посла Бангладеш
МИД вызвал посла Бангладеш - РИА Новости, 21.02.2023
МИД вызвал посла Бангладеш
Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в министерство иностранных дел России в свете запрета российским судам заходить в порты страны, сообщило... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:53
2023-02-21T16:53
2023-02-21T17:24
в мире
бангладеш
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в министерство иностранных дел России в свете запрета российским судам заходить в порты страны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", - говорится в заявлении министерства.МИД РФ также отметил, что этот шаг не соответствует характеру дружественных двусторонних отношений и "может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях".Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило РИА Новости запрет на заход 69 российских судов в порты страны.
https://ria.ru/20221018/bangladesh-1824764473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бангладеш, Россия, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:53 21.02.2023 (обновлено: 17:24 21.02.2023)
МИД вызвал посла Бангладеш
МИД вызвал посла Бангладеш из-за запрета на заход российских судов в порты