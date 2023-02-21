https://ria.ru/20230221/artemovsk-1853317836.html

Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР

Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР

Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T07:35

2023-02-21T07:35

2023-02-21T08:45

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донбасс

андрей марочко

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства. По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных. Накануне он заявлял, что Киев наращивает силы в районе Часова Яра, готовясь к его обороне. В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852873324.html

https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html

артемовск

киев

донбасс

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артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, денис пушилин