07:35 21.02.2023 (обновлено: 08:45 21.02.2023)
Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска
© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства.
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По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных.
Накануне он заявлял, что Киев наращивает силы в районе Часова Яра, готовясь к его обороне.
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.