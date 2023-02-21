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Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/artemovsk-1853317836.html
Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР
Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР
Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T07:35
2023-02-21T08:45
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донбасс
андрей марочко
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства. По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных. Накануне он заявлял, что Киев наращивает силы в районе Часова Яра, готовясь к его обороне. В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
https://ria.ru/20230218/artemovsk-1852873324.html
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артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, Денис Пушилин
07:35 21.02.2023 (обновлено: 08:45 21.02.2023)
 
Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев пытается деблокировать пути снабжения Артемовска

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Киев пытается отбить частично заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
По данным Марочко, в задачи прибывшего подразделения входит сдерживание позиций украинских войск и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных.
Накануне он заявлял, что Киев наращивает силы в районе Часова Яра, готовясь к его обороне.
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
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Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонбассАндрей МарочкоДенис Пушилин
 
 
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