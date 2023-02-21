https://ria.ru/20230221/arkheologiya-1853134068.html

В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад

В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад - РИА Новости, 21.02.2023

В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад

В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T03:07

2023-02-21T03:07

2023-02-21T03:07

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. Ученые не нашли верхнюю часть конструкции, поэтому неясно, как пользовались унитазом — на корточках или же было предусмотрено сиденье. Сам туалет находился в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Вероятно, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась. Предмет считался роскошью. Ученые предполагают, что найденным экземляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381 — 338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424 — 362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или Лю Бан (256 до нашей эры или 247 до нашей эры — 195 до нашей эры), первый император династии Хань.До обнаружения этого артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.

https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, китай