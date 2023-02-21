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В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад - РИА Новости, 21.02.2023
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Культура
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В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад - РИА Новости, 21.02.2023
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:07
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культура
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археология
китай
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. Ученые не нашли верхнюю часть конструкции, поэтому неясно, как пользовались унитазом — на корточках или же было предусмотрено сиденье. Сам туалет находился в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Вероятно, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась. Предмет считался роскошью. Ученые предполагают, что найденным экземляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381 — 338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424 — 362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или Лю Бан (256 до нашей эры или 247 до нашей эры — 195 до нашей эры), первый император династии Хань.До обнаружения этого артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.
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новости культуры, археология, китай
Культура, Новости культуры, Археология, Китай
03:07 21.02.2023
 
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад

В Китае в древнем Юэяне нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад

© Фото опубликовано изданием China DailyТуалет со смывом возрастом 2400 лет, обнаруженный китайскими археологами
Туалет со смывом возрастом 2400 лет, обнаруженный китайскими археологами
© Фото опубликовано изданием China Daily
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily.
Ученые не нашли верхнюю часть конструкции, поэтому неясно, как пользовались унитазом — на корточках или же было предусмотрено сиденье.
Сам туалет находился в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Вероятно, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась.
Предмет считался роскошью. Ученые предполагают, что найденным экземляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381 — 338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424 — 362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или Лю Бан (256 до нашей эры или 247 до нашей эры — 195 до нашей эры), первый император династии Хань.
До обнаружения этого артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.
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