https://ria.ru/20230221/arkheologiya-1853134068.html
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад - РИА Новости, 21.02.2023
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T03:07
2023-02-21T03:07
2023-02-21T03:07
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет China Daily. Ученые не нашли верхнюю часть конструкции, поэтому неясно, как пользовались унитазом — на корточках или же было предусмотрено сиденье. Сам туалет находился в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Вероятно, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась. Предмет считался роскошью. Ученые предполагают, что найденным экземляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381 — 338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424 — 362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или Лю Бан (256 до нашей эры или 247 до нашей эры — 195 до нашей эры), первый император династии Хань.До обнаружения этого артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.
https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, китай
Культура, Новости культуры, Археология, Китай
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
В Китае в древнем Юэяне нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
В Китае в ходе раскопок во дворце в городском округе Юэян археологи обнаружили туалет со смывом, созданный 2400 лет назад, пишет
China Daily.
Ученые не нашли верхнюю часть конструкции, поэтому неясно, как пользовались унитазом — на корточках или же было предусмотрено сиденье.
Сам туалет находился в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Вероятно, слуги наливали в чашу воду каждый раз, когда она использовалась.
Предмет считался роскошью. Ученые предполагают, что найденным экземляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381 — 338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424 — 362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или Лю Бан (256 до нашей эры или 247 до нашей эры — 195 до нашей эры), первый император династии Хань.
До обнаружения этого артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.