https://ria.ru/20230221/antirossiya-1853378053.html

Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин

Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин

Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:21

2023-02-21T12:41

владимир путин

украина

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей."Запад форсировал реализацию этого проекта ["анти-Россия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Сообщили даже, сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложили русофобию, крайне агрессивный национализм", - сказал президент РФ.При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "анти-Россию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия