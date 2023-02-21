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Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин
Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин
Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:21
2023-02-21T12:41
владимир путин
украина
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей."Запад форсировал реализацию этого проекта ["анти-Россия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Сообщили даже, сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложили русофобию, крайне агрессивный национализм", - сказал президент РФ.При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "анти-Россию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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украина
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владимир путин, украина, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
Владимир Путин, Украина, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
12:21 21.02.2023 (обновлено: 12:41 21.02.2023)
 
Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, заявил Путин

Путин: Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый переворот

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав кровавый государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.
"Запад форсировал реализацию этого проекта ["анти-Россия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Сообщили даже, сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложили русофобию, крайне агрессивный национализм", - сказал президент РФ.
При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "анти-Россию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:25Специальная военная операция на Украине
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
 
Владимир ПутинУкраинаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссия
 
 
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