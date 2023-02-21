https://ria.ru/20230221/antirossiya-1853377852.html

Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин

Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин

Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:20

2023-02-21T12:20

2023-02-21T12:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

польша

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей."Запад форсировал реализацию этого проекта ["Антироссия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо", - сказал президент РФ.При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "Антироссию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, польша