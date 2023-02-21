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Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/antirossiya-1853377852.html
Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин
Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин
Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:20
2023-02-21T12:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
польша
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей."Запад форсировал реализацию этого проекта ["Антироссия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо", - сказал президент РФ.При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "Антироссию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, польша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Польша
12:20 21.02.2023 (обновлено: 12:50 21.02.2023)
 
Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин

Путин заявил, что из Украины начали делать "анти-Россию", а этот проект давно не новый

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Из Украины начали делать "анти-Россию", заявил Путин, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.
"Запад форсировал реализацию этого проекта ["Антироссия"] сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот – кровавый, антигосударственный, антиконституционный – как будто ничего не произошло, как будто так и надо", - сказал президент РФ.
При этом Путин отметил, что попытки сделать из Украины "Антироссию" не новы: "Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно – этот проект уходит корнями еще в XIX век. Его взращивали еще в Австро-Венгерской империи и в Польше и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:25Специальная военная операция на Украине
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПольша
 
 
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