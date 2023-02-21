https://ria.ru/20230221/aktsiya-1853375205.html

Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин

Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин

Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:15

2023-02-21T12:15

2023-02-21T12:31

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой, карательной акции (Киева - ред.) на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

донбасс

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин