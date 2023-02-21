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Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/aktsiya-1853375205.html
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин
Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:15
2023-02-21T12:31
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой, карательной акции (Киева - ред.) на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Владимир Путин
12:15 21.02.2023 (обновлено: 12:31 21.02.2023)
 
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин

Путин: к февралю 2022 года стало понятно, что Киев готовит карательную акцию в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой, карательной акции (Киева - ред.) на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаДонбассВладимир Путин
 
 
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