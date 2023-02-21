https://ria.ru/20230221/aktsiya-1853375205.html
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин
Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:15
2023-02-21T12:15
2023-02-21T12:31
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Поступающая в РФ информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022 года все было готово к новой карательной акции Киева в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой, карательной акции (Киева - ред.) на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Донбасс, Владимир Путин
12:15 21.02.2023 (обновлено: 12:31 21.02.2023)
Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин
Путин: к февралю 2022 года стало понятно, что Киев готовит карательную акцию в Донбассе