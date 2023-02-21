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В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными российскими активами

В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 21.02.2023

В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными российскими активами

Швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:35

2023-02-21T17:35

2023-02-21T17:49

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россия

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ЖЕНЕВА, 21 фев - РИА Новости. Швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Майенфиш добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий, выполняемых финансовыми учреждениями, то есть учета обычных процентов или комиссий по счету."Все расходы, связанные с заблокированной недвижимостью, ложатся на владельцев. В случае необходимости следует запросить отказ у нашего органа по оплате счетов", - добавил он.Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, швейцария, россия, украина, в мире