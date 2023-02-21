https://ria.ru/20230221/aktivnost-1853488382.html
ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный
ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный - РИА Новости, 21.02.2023
ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный
Землетрясения, ударившие по югу Турции и северо-западу Сирии, могут привести к активизации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в этих РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:33
2023-02-21T16:33
2023-02-21T16:33
в мире
сирия
исламское государство
землетрясение в турции и сирии
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АММАН, 21 фев – РИА Новости. Землетрясения, ударившие по югу Турции и северо-западу Сирии, могут привести к активизации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в этих районах, заявил РИА Новости бригадный генерал иорданской армии в отставке Ауда аш-Шудейфат. "Землетрясение ударило по обширным территориям в Турции и Сирии. Отслеживая эти события через доступные средства, СМИ, анализ и выводы, обнаруживаются передвижения ИГ*, которые сильно распространены в этих районах. Они свободно передвигаются в свете занятости мира последствиями землетрясения и войнами", - сказал аш-Шудейфат. Бывший иорданский военный считает, что ИГ* "найдет возможность для реализации своей повестки дня, убийств, мести и распространения хаоса и терроризма". На прошлой неделе более 50 грибников погибли в результате нападения боевиков ИГ* в сирийской провинции Хомс. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. Еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы. Погибли 6 человек, ранены около 300. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230221/fsb-1853310673.html
https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html
https://ria.ru/20230219/damask-1853028770.html
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в мире, сирия, исламское государство, землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Исламское государство, Землетрясение в Турции и Сирии
ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный
Генерал в отставке аш-Шудейфат: ИГ может активизироваться из-за прошедших замлетрясений
АММАН, 21 фев – РИА Новости. Землетрясения, ударившие по югу Турции и северо-западу Сирии, могут привести к активизации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в этих районах, заявил РИА Новости бригадный генерал иорданской армии в отставке Ауда аш-Шудейфат.
"Землетрясение ударило по обширным территориям в Турции и Сирии. Отслеживая эти события через доступные средства, СМИ, анализ и выводы, обнаруживаются передвижения ИГ*, которые сильно распространены в этих районах. Они свободно передвигаются в свете занятости мира последствиями землетрясения и войнами", - сказал аш-Шудейфат.
Бывший иорданский военный считает, что ИГ* "найдет возможность для реализации своей повестки дня, убийств, мести и распространения хаоса и терроризма".
"Сыновья боевиков ИГ*, росшие в специализированных лагерях, найдут подходящую возможность, чтобы рассеяться, сбежать, спрятаться среди людей, оставшихся без крова из-за землетрясения, и воспользоваться их потребностями и условиями", - сказал аш-Шудейфат.
На прошлой неделе более 50 грибников погибли в результате нападения боевиков ИГ* в сирийской провинции Хомс.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
Еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы. Погибли 6 человек, ранены около 300. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России