https://ria.ru/20230221/aktivnost-1853488382.html

ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный

ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный - РИА Новости, 21.02.2023

ИГ* может активизироваться после землетрясений, считает экс-военный

Землетрясения, ударившие по югу Турции и северо-западу Сирии, могут привести к активизации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в этих РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:33

2023-02-21T16:33

2023-02-21T16:33

в мире

сирия

исламское государство

землетрясение в турции и сирии

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АММАН, 21 фев – РИА Новости. Землетрясения, ударившие по югу Турции и северо-западу Сирии, могут привести к активизации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в этих районах, заявил РИА Новости бригадный генерал иорданской армии в отставке Ауда аш-Шудейфат. "Землетрясение ударило по обширным территориям в Турции и Сирии. Отслеживая эти события через доступные средства, СМИ, анализ и выводы, обнаруживаются передвижения ИГ*, которые сильно распространены в этих районах. Они свободно передвигаются в свете занятости мира последствиями землетрясения и войнами", - сказал аш-Шудейфат. Бывший иорданский военный считает, что ИГ* "найдет возможность для реализации своей повестки дня, убийств, мести и распространения хаоса и терроризма". На прошлой неделе более 50 грибников погибли в результате нападения боевиков ИГ* в сирийской провинции Хомс. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. Еще два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы. Погибли 6 человек, ранены около 300. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230221/fsb-1853310673.html

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

https://ria.ru/20230219/damask-1853028770.html

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в мире, сирия, исламское государство, землетрясение в турции и сирии