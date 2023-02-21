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"Аэрофлот" открывает рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230221/aeroflot-1853510429.html
"Аэрофлот" открывает рейсы на еще один турецкий курорт
"Аэрофлот" открывает рейсы на еще один турецкий курорт - РИА Новости, 21.02.2023
"Аэрофлот" открывает рейсы на еще один турецкий курорт
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий Измир, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:39
2023-02-21T17:39
туризм
новости - туризм
москва
аэрофлот
boeing 737
измир
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий Измир, сообщает перевозчик. Компания уточняет, что полеты будут выполняться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю. Стоимость билета из Москвы в Измир стартует от 25 тысяч рублей, дорога туда-обратно обойдется в сумму около 50 тысяч рублей."Измир – промышленный и торговый центр страны и крупный порт, расположенный у побережья Эгейского моря. Полеты "Аэрофлота" в новый пункт Турции расширяют возможности как для деловых, так для и туристических поездок россиян", – отмечает перевозчик. "Путешественникам будут интересны уникальные образцы архитектуры и музеи, насыщенная городская жизнь и великолепные пляжи, рестораны и магазины. В двух часах езды от Измира расположен один из самых известных и больших памятников античности – древнегреческий город Эфес", – добавляется в сообщении.
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москва
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новости - туризм, москва, аэрофлот, boeing 737, измир, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Аэрофлот, Boeing 737, Измир, Отдых на море, куда можно лететь
17:39 21.02.2023
 
"Аэрофлот" открывает рейсы на еще один турецкий курорт

"Аэрофлот" с 27 мая открывает рейсы в турецкий Измир

© Анастасия Мельникова Набережная в Измире, Турция
Набережная в Измире, Турция
© Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий Измир, сообщает перевозчик.
Компания уточняет, что полеты будут выполняться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю. Стоимость билета из Москвы в Измир стартует от 25 тысяч рублей, дорога туда-обратно обойдется в сумму около 50 тысяч рублей.
"Измир – промышленный и торговый центр страны и крупный порт, расположенный у побережья Эгейского моря. Полеты "Аэрофлота" в новый пункт Турции расширяют возможности как для деловых, так для и туристических поездок россиян", – отмечает перевозчик.
"Путешественникам будут интересны уникальные образцы архитектуры и музеи, насыщенная городская жизнь и великолепные пляжи, рестораны и магазины. В двух часах езды от Измира расположен один из самых известных и больших памятников античности – древнегреческий город Эфес", – добавляется в сообщении.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваАэрофлотBoeing 737ИзмирОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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