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В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО - РИА Новости, 21.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230221/adygeya-1853491459.html
В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО
В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО - РИА Новости, 21.02.2023
В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО
Глава Адыгеи Мурат Кумплов заявил, что власти республики откликнуться на нужды семей участников специальной военной операции "без волокиты", сообщает... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:38
2023-02-21T16:38
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МАЙКОП, 21 фев – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумплов заявил, что власти республики откликнуться на нужды семей участников специальной военной операции "без волокиты", сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Президент также отметил, что семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания."Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", – заявил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба, по итогам послания.Он добавил, что в Адыгее эта работа ведется постоянно, проводятся гуманитарные акции и благотворительные марафоны. Всего в зону СВО из республики направлено более 250 тонн продуктов, власти региона все время находятся связи с подшефными воинскими формированиями для оказания необходимой материально-технической помощи.Также глава Адыгеи отметил, что послание президента должно стать руководством к действию для всех уровней власти.
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республика адыгея, мурат кумпилов, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
16:38 21.02.2023
 

В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 21 фев – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумплов заявил, что власти республики откликнуться на нужды семей участников специальной военной операции "без волокиты", сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Президент также отметил, что семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания.
"Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", – заявил Кумпилов, которого цитирует пресс-служба, по итогам послания.
Он добавил, что в Адыгее эта работа ведется постоянно, проводятся гуманитарные акции и благотворительные марафоны. Всего в зону СВО из республики направлено более 250 тонн продуктов, власти региона все время находятся связи с подшефными воинскими формированиями для оказания необходимой материально-технической помощи.
Также глава Адыгеи отметил, что послание президента должно стать руководством к действию для всех уровней власти.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения воинской части, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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